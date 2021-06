Wandavision abrió las puertas al UCM dentro del formato de series en Disney+, pero a pesar de ser un gran show y que se ganó la aprobación de fanáticos y críticos por igual parece que no tendrá una continuación.

En general esta duda rodea bastante a las nuevas producciones de Marvel ya que se cree que solamente funcionaran como hilos conductores a las grandes historias de la pantalla grande; así que una segunda temporada quizá no tendría tanto sentido. Aunque hay excepciones, como en el caso de Loki que según rumores, ya se está trabajando en una segunda temporada.

Por su parte, la actriz Elizabeth Olsen, quien le da vida a Wanda Maximoff en este programa y en el MCU confirmó durante una reciente entrevista que Wandavision no regresará para una segunda parte, o al menos eso es lo que ella cree en este momento.

Durante el segmento especial de Variety llamado Actors on actors la actriz de comedia Kaley Cuoco fue quien abordó a Elizabeth con algunas preguntas sobre esta serie, a lo que Olsen dijo: “No. No, definitivamente es una serie limitada”.

Aun así, Kaley siguió insistiendo en si estaba totalmente segura de que no habrá segunda temporada, a lo que Elizabeth finalizó con: “Quiero decir, estoy diciendo eso. No sé. Quiero decir, con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere…”

Crédito foto de portada: Marvel studios