El jefe de Marvel, Kevin Feige, reveló que por el momento no hay planes de hacer una segunda temporada de WandaVision, serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

Durante una rueda de prensa,y justo en el pleno apogeo de la serie transmitida en Disney Plus, Kevin Feige confirmó que hasta ahora no tiene en mente hacer una nueva temporada. “He estado en Marvel demasiado tiempo para decir un sí o un no definitivo a cualquier cosa”, le dijo a los periodistas.

“Lizzy Olsen pasará de WandaVision a la película de Doctor Strange” continuó. “Esperamos que haya una parte dos y una parte tres, pero nos estamos enfocando en la parte uno.”

“La diversión del MCU es obviamente todo el crossover que podemos hacer entre series, entre películas. Entonces variará según la historia. A veces llegará a una temporada dos, a veces llegará a una función y volverá a una serie”, explicó.

Y finalmente Kevin Feige agregó: “A veces, y aún no se ha anunciado, estamos pensando y planificando segundas temporadas para algunas de las siguientes series.”

Recuerda que ya se encuentra disponible el capítulo ocho de WandaVision en Disney Plus. Mientras que el nueve y último episodio llegará el próximo viernes 5 de marzo.

Créditos foto de portada: Disney Plus.