WandaVision, la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus, tiene nuevos vestuarios y esto lo podemos corroborar gracias a las fotos filtradas de los actores en el set.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, WandaVision, será la serie encargada de dar inicio a la fase 4 del MCU. A pesar de los retrasos ocasionados por la crisis sanitaria, la historia llegara a la plataforma de streaming a finales de este año.

Las nuevas imágenes en el set, cortesía de la cuenta de twitter Elizabeth Olsen Brasil (@EOlsenBrasil), nos dan un vistazo de algunos vestuarios utilizados en las grabaciones. Por un lado, Olsen, aparece con un traje rojo brillante y medias de red, acompañado de un cabello corto, mientras que Bettany, luce una camisa de vestir bastante elegante.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que la serie nos enlazara directamente con lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Asimismo, WandaVision, no solo será el inicio de la fase 4 de Marvel, sino que también nos mostrara a Sacrlet Witch y Vision de una manera nunca antes vista, demostrando por qué son tan poderosos y como es que esta sitcom afecta por completo la siguiente etapa de la franquicia.

La llegada de Disney Plus en noviembre a Latinoamérica queda como anillo al dedo para aquellos fanáticos que esperan con ansias la nueva serie de Marvel Studios ´WandaVision´ que será lanzada en diciembre de este año.