Fat Tony, aquel que estuviera presente en el Festival Marvin de 2016, está estrenando nuevo álbum. “Magnifique” es el título de esta canción que sirvió de último sencillo para Wake Up, el que será el nuevo larga duración del rapero originario de Houston, Texas.

Wake Up llegará a todas las plataformas a partir de este 7 de febrero. Es resultado de la dupla entre Fat Tony y el productor experimental Taydex. Para la grabación de su nuevo disco, el rapero se mudó de Los Angeles a Brooklyn en el verano de 2019.

Has hecho una importante cantidad de shows en Los Ángeles, ¿cómo describirías la comunidad que se reúne ahí?

Es algo que realmente me gusta de vivir: hay una buena mezcla entre personas de diferentes disciplinas. Desde comediantes hasta raperos, desde intérpretes de rock and roll hasta cantantes de R&B, desde DJ hasta actores. Sabía que si armaba shows así, sería más diverso.

¿Entiendo que tienes una filosofía sobre lo que el artísticamente merece hacerse en este momento?

No puedo hablar por otros artistas. Como oyente de música, solo escucho con cosas que realmente me gustan. En cuanto a lo que estoy haciendo, definitivamente soy más duro conmigo mismo este año que el año pasado. Cuando me mudé a Los Ángeles hace aproximadamente dos años, estaba abierto a trabajar con todos. Sentía que, aproximadamente un tercio del tiempo, lo perdía trabajando con personas con las que no vibraba por completo. Hay ciertos productores con los que trabajé una y otra vez y nunca hicieron click. Ya no estoy haciendo eso. Eso no quiere decir que no tengan talento, pero su idea de una buena canción no era mía.

¿Cuál fue la razón principal por la que decidiste pasar de ser un pez grande en un estanque relativamente pequeño como Houston a ser un pez más pequeño dentro de un estanque gigantesco de Los Ángeles?

Me mudé por primera vez a Los Ángeles para hacer mis álbumes Smart Ass Black Boy y Double Dragon en 2012. Me encantó hacer música ahí y, después de ese punto, hice todos mis proyectos ahí.

¿Cómo fue que decidiste aventurarte a venir a la Ciudad de México el años pasados?

Fui por primera vez a la Ciudad de México en 2015 para tocar en el Festival NRML y me sorprendió lo genial que era el público. Regresé un años después para el Festival Marvin. Todos los que conocí parecían amar la música. Tenía muchas ganas de mostrarle a la gente en la Ciudad de México lo enorme y diverso que era el rap.

¿Te veremos pronto de regreso?

No lo sé, me encante presentare allá, como sea, en un festival o yo solo en un concierto. Así que debo decir llámenme, estoy disponible.

Hablando de tu nuevo álbum Wake Up, ¿qué escucharemos en este a diferencia de tus producciones anteriores?

Bueno, la producción de Wake Up es diferente mis discos pasados. Representa mucho de mi mismo, estuve muy abierto a recibir otros puntos de vista en cuanto a mis letras y música. Esta apertura puede apreciarse en cada una de las canciones de este disco. Soy un artista que hace algo muy diferente en cada disco, experimento mucho y me encanta `presentar cosas nuevas cada vez. Este es uno de los discos más potentes que he e¡hecho hasta ahora.

¿Cómo defines el actual sonido que posee Fat Tony?

Mi sonido actual en este disco, debo decir, es más potente, experimental, con bases pesadas, fascinante y agradable.