Tomando como base los poemas que su padre escribió antes de morir, una colección de memorias y reflexiones del científico mexicano Lorenzo Martínez, Bubu le dio forma a “Self-proclaimed”, el sencillo debut de Wadley, un concepto musical que completan Thomass Jackson (Argentina), Billy Mendrix (México) y Andy Kenguan (Colombia).

Por alrededor de dos décadas, el DJ y productor mexicano Bubu (Diego M. Martínez de la Escalera) dio rienda suelta a su ansias por hacer música electrónica, sin embargo hoy día regresa a sus raíces folk y a esa nostalgia propia de combos como The Cure o Joy Division, aunque sin abandonar del todo los tintes sintéticos, para ofrecer “un mensaje sublime y liberador, de resiliencia y amor por la vida”, según un comunicado emitido por el propio artista refiere.

Bubu comenta que “Self-proclaimed” nació del “primer poema que escribió mi padre y que trata de la lucha contra el cáncer, aunque su mensaje abarca mucho más, pues en lugar de enfocarse en la tragedia, él decide celebrar la vida que vivió”. “The trophy of life, the time to heal inch by inch. Wounds that already healed and I´m looking forward, I´m never giving up”; canta el propio Bubu en el mencionado tema.

“Self-proclaimed” llega con la compañía de un video confeccionado por la cineasta Gabriela Fuchs que opera como un homenaje al abuelo de Bubu, quien vivió en pobreza extrema y terminó su doctorado a los 18 años de edad en Minnesota, enviado por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas. El abuelo de Bubu nació en Wadley, un poblado en el desierto potosino que terminaría por inspirar el renacimiento de Bubu en la música.

