Voodoo Gods ha firmado un contrato con el sello Reaper Entertainmet Europe y anuncia disco nuevo para este 2020. Con una colección de súper estrellas que consta de Viktor Smolski (Ex Rage) y Jacek Hiro (ex Dies Irae, ex Decapitated) en las guitarras; George “Corpsegrinder” Fischer (Cannibal Corpse) y Seth Van de Loo (ex Severe Torture) en la voz; Jean Baudin en el bajo y Alex Voodoo en la batería.

The Divinity of Blood será el título del segundo disco que lanzará Voodo Gods y estará disponible en la primavera 2020. La banda promete una brutal dosis de metal extremo influenciado por el voodooismo, rituales paganos y fuerzas anti cristianas, de la mano de los espíritus de la naturaleza y aclaró que esta es una banda formal y no un proyecto alterno de ninguno de sus miembros. El CD será producido por el aclamado músico Andy LaRoque. Para celebrar las noticias, la banda ha subido al ciberespacio un video con letra de su versión de “Before the Dawn” de Necrophobic.

Con respecto a la firma con Reaper, Smolski explicó que para él “¡fue una experiencia magnífica el haber sido parte de la grabación de este CD! Son canciones muy poderosas y agresivas con muchas partes inesperadas y arreglos muy inesperados”. Fischer agregó: “ansío ya que llegue la fecha de lanzamiento de The Divinity of Blood porque me muero por ver las reacciones que va a generar”, mientras que el sello expuso que se encuentran “sin palabras” cuando se trata de expresar lo que sienten por Voodoo Gods. “¡Vaya alineación! Y qué gran placer tener a artistas de ese calibre bajo el ala de Reaper y poder editar su maravilloso disco nuevo. Les recomiendo estar atentos a las noticias de esta súper banda, ¡ya pronto escucharán verán a que nos referimos!”