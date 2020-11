El tema con el que decidió abrirse campo bajo el nombre de Vondré fue “Blanco y negro”, una composición en cuyo video una niña decide deshacerse de la memorabilia que de grupos como Kabah y Back Street Boys conservaba para tapizar las paredes de su cuarto con pósters de L7, Hole y Sonic Youth. El nombre de la autora es Ana Espinosa, y desde aquel sencillo debut ha pasado un año. “Esa canción es un poco biográfica”, comenta; “de puberta fui así, mis papás me ponían a Kabah, por ejemplo; pero todo cambió cuando mi hermano mayor me salió con Nirvana, entonces dije: no, a ver, mejor vámonos por acá. Así fue como empecé a tocar la guitarra”.

TXT:: Alejandro González Castillo

Ana comenzó su carrera como guitarrista de sesión, sin embargo pronto descubriría que necesitaba expulsar la inconformidad que traía dentro. “La sociedad a veces te orilla a ver las cosas con optimismo, a verlo todo feliz y bonito; yo prefiero usar la música para sacar mi lado oscuro”. Espinosa trae entre manos su disco debut, Animal, una obra donde no oculta su fascinación por el llamado sonido alternativo de los años noventa del siglo pasado, en especial el grunge con toda su carga rabiosa.

De modo que Vondré es un proyecto solista, ¿de dónde viene el nombre?

Vondré nació porque me parecía que anunciarme como Ana era un poco cursi; quería algo mas seco, así que mezclé mi apellido, André, con la palabra lobo, pero en sueco. Y sí, es un proyecto solista, pero no me gusta la idea de salir a escena como cantautora. Además mi música es pesada, prefiero tocar con una banda completa y del mismo modo trabajar, en conjunto.

Se trata de música oscura, disonante y densa, ¿de dónde viene todo eso?

La verdad es que todo me ha salido de forma natural, de adentro. Musicalmente tomo todas las influencias que traigo guardadas, y me encantan los tonos menores y disonantes. Sobre las letras, bueno, en ellas me desahogo, expulso sentimientos reprimidos. Ahí el origen de mi oscuridad.

Pese a haber cambiado de alienación, una constante es que quienes te acompañan en escena regularmente son mujeres. ¿Hay una especie de manifiesto feminista en esa acción?

El feminismo es un tema bastante fuerte. Ya era momento de alzar la voz. Los feminicidios crecen y la cultura machista también. Esto iba a explotar con tal de ver un cambio; todavía nos falta mucho trabajo, pero poco a poco, a pesar de lo duro de la situación, estamos aprendiendo a no tener miedo, a hablar fuerte. Hay que seguirnos apoyando hasta que cambiemos a nivel cultural, hasta que alcancemos la igualdad. Habemos muchos grupos de mujeres haciendo rock crudo. Recomiendo a Margaritas Podridas, por ejemplo. Si rascas, encuentras eso, grupos honestos, que quieren sacar su lado salvaje.

Dónde y con quién grabaste Animal.

Lo produjo Mario Rincón y lo grabamos en La Bestia Records. El disco trae ocho canciones y planeamos editarlo en casete porque, después de todo, ese formato va muy bien con la onda de los noventa.

Hablando de los años noventa, ¿a quién prefieres, a Nirvana o a Soundgarden?

Nirvana. Su música es desgarradora.

Bien. ¿Ruido Rosa o The Warning?

Ruido Rosa. Aunque me gusta bastante The Warning, son buenísimas.

¡La Bestia está de vuelta!