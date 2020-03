En febrero, el disco Fugitive State of Mind, coloquialmente conocido como “el del tigre” de Voltax, cumplió 10 años de ser editado. Para celebrarlo, la banda se alió con una nueva empresa productora llamada El Pacto y lo presentará en vivo el próximo 11 de abril. Se anunció además que el disco estará nuevamente disponible en formato físico, algo que los fans han recibido con beneplácito porque tiene poco más de dos años que no hay copias disponibles por ningún lado, y esta nueva edición traerá además detalles extras.

El nombre del disco tiene como anécdota que después de una noche de fiesta, uno de los músicos dijo sentirse en un estado fugitivo de la mente, y de ahí nació. Cuando se encargó la portada se le dieron algunas ideas vagas al ilustrador: un tigre drogadicto, una iglesia… el resto es historia. Fugitive State Of Mind no es sólo el referente de Voltax, incluso más allá de que musicalmente lo han superado con sus producciones siguientes, es un referente del metal mexicano en la última década. Ahí están temas como “Unmerciful Reign”, probablemente el que estableció a Jerry como un cantante fuera de serie, o la rompecorazones “Love is hell” cuyo coro han cantado a garganta raspada miles de jóvenes que pierden una relación, la veloz “DXM” con la caótica visión de su coro “DXM – Storming vision, end of time, DXM – Fugitive state of mind, DXM – Robo – tripping, brain dead sign, DXM – Electric demon inside your mind until the end” y por supuesto, “Acero Inmortal”. Diez años han pasado en que seas donde sea que estén, en México, Alemania, Canadá, España, Suecia, Chile, Colombia o Estados Unidos, la gente canta la línea que dice “somos guerreros de la noche, hechos de acero inmortal, sólo hay un camino, nuestro destino es el rock”.

Pero hay un puñado de temas que casi nunca suenan en vivo como “A world gone mad”, “The blessed corner”, “Midnight wheels” (esta hace un par de años había regresado al set) y el cover a Megatón, “Vida después de la muerte”. Y ahí, en esa última radica parte del encanto de la presentación de Voltax en el Foro San Rafael: Megatón estará como banda invitada, tocará set completo y es muy probable que existe una colaboración en el escenario entre ambas bandas para interpretar este tema.

Megatón por su parte es una de esas bandas leyenda que tiene nuestra escena. Si bien sólo tienen dos discos editados, los jaliscienses llegaron a la escena a mediados de los 80, la época en que se dio el primer gran boom de metal nacional al lado de bandas enormes como Luzbel, Pactum y Ramsés, entre otros. “Príncipe”, “Mala mujer”, “Poseído” y por supuesto “Con los brazos abiertos” son tan sinónimo de los 80 como cualquier otra canción de las llamadas ineludibles.

Pero hay más, se ha anunciado también que la tercera banda en el cartel será Hacavitz, legendario trío de Black/Death encabezado por Antimo Buonnano, el personaje encargado de las voces guturales en “Death race”, el brutal y más reciente sencillo de Voltax, editado apenas el año pasado. También hay una alta probabilidad entonces de que la gente pueda escuchar en vivo este tema con las dos voces originales que lo grabaron, algo que no ha sucedido antes y que es muy poco probable que vuelva a suceder porque, al ser géneros musicales tan distintos, son muy contadas las ocasiones en que ambos conceptos coinciden.

En ese mismo contexto, otro rumor que huele a confirmación es que por lo menos uno de los exmiembros de Voltax que grabó aquél disco se subiría al escenario a interpretar al menos una de esas canciones. Mario Melendez “Boludo”, ex baterista que dejó a Voltax en buenos términos para poder enfocarse a su carrera profesional como ingeniero mecatrónico está más que listo para tomar por asalto los tambores y redondear la noche.

Pero el cartel está compuesto por cuatro bandas y la invitada especial es Survival, dueto de Thrash/Speed extremo que con tres “splits” y dos larga duración han establecido su marca en el contexto nacional.

El concierto está anunciado para el 11 de abril en el Foro San Rafael, a medio camino entre las estaciones San Cosme y Revolución del Metro. Los boletos estarán disponibles en precio preventa hasta el 5 de abril y cuestan $400 pesos, pero los primeros 200 tendrán gratis una copia de la nueva edición del disco. Del 6 de abril al día del concierto el precio será de $500 pesos.