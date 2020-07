La popular serie de humor sarcástico, Beavis And Butt-Head, tendrán dos nuevas temporadas en camino.

De acuerdo con The New York Times, se aproximan dos nuevas temporadas de esta serie de los 90’s.

El creador de la satírica caricatura, Mike Judge, estaría más que listo para escribir, producir y lanzar los nuevos episodios de la serie. Según un comunicado de prensa, el programa presentará a los icónicos metaleros atolondrados “entrando a un mundo completamente nuevo de la generación Z”.

Los inicios de Beavis And Butt-Head se remontan a 1990, en donde de 1993 a 1997 se emitieron siete temporadas de la serie por MTV, además de una temporada adicional en 2011, junto con una película: ‘Beavis And Butt-Head Do America’ de 1996.

En los más recientes años, han habido un par de apariciones de este dúo, en donde se han mofado de videos de Portugal, The Man y Battles.

Se dice que el nuevo hogar de este show sería Comedy Central, dejando atrás el camino que forjaron en MTV. Sin embargo, Comedy Central no ha hecho ningún anuncio sobre fechas para el estreno de las nuevas temporadas.

El acuerdo que alcanzó el canal de televisión con Judge también podría incluir posibles spin-offs y especiales, recordándonos por ejemplo, que ‘Daria’ (otro icónico show) nació como un spin-off de Beavis And Butt-Head.

En el mismo comunicado, Comedy Central anunció que la nueva serie tratará con “metatemas relacionados con los fanáticos nuevos y viejos: los padres de la generación X y sus hijos de la generación Z”, envolviendo así, dos mundos distintos.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la Serie