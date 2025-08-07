Revista Marvin

Vica Pacheco y Margarita Beristain en Casa de Lago

Una Intervención Sonora y Gastronomía Oaxaqueña como parte del programa público, Conocer el mundo con la boca, sin que te piquen las espinas.

El Espacio Sonoro de Casa del Lago UNAM, lanza una invitación para escuchar y degustar, desde el recuerdo con los sentidos. En esta intervención la artista sonora, Vica Pacheco comparte fragmentos de su infancia con sonidos, aromas y movimientos que surgen del acto cotidiano de cocinar, las memorias de esta intervención surgen del restaurante dirigido por su madre Margarita “Mago” Beristain.

La cocina, es presentada como espacio para el afecto, el cuerpo y la historia personal. El acto de cocinar como una partitura compartida, en una acto sonoro y culinario que el público presencia en tiempo real. El el platillo preparado se entrega al público, el sonido, el gesto y el sabor se funden con la intención de hacer recordar que hay formas de conocimiento que se transmiten sin palabras: a través del cuidado, el cuerpo y el encuentro.

Vica Pacheco y Margarita Beristain, Intervención sonora y culinaria para el programa público Conocer el mundo con la boca, sin que te piquen las espinas ocurrirá el sábado 9 de agosto a las 14:30 en el Espacio Sonoro de Casa de Lago, 1a sección del Bosque de Chapultepec, CDMX.

Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

