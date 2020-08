El rapero de Chicago, Vic Mensa, está de vuelta con su más reciente sencillo titulado “No More Teardrops“.

Luego de casi un año de no estrenar material, Vic Mensa sorprende con el lanzamiento de “No More Teardrops“, un sencillo con protesta.

Originalmente, el oriundo de Chicago presentó este tema a través de su set para Lollapalooza virtual llevado a cabo el fin de semana pasado.

En “No More Teardrops“, Vic Mensa critica a la brutalidad policial a raíz del asesinato de George Floyd y habla también acerca del movimiento Black Lives Matter.

Escucha el sencillo a continuación:

Han pasado ya tres meses desde que los movimientos por la muerte de George Floyd comenzaron a aparecer. Artistas como Jay-Z, Tyler The Creator, Beyoncé, entre muchos otros, se sumaron a las protestas del Black Lives Matter ante la brutalidad policial y el racismo de la comunidad negra en Estados Unidos y alrededor del mundo.

Ahora, Vic Mensa se suma a esta lista de artistas protestantes a través de su música.

Frases como “Coches de policía en las calles / Gas lacrimógeno y perros con correa / La escena parece de los años 60” son parte de “No More Teardrops“.

Además de eso, critica también a las personas blancas que no creen en la pandemia por coronavirus y que andan por las calles de Estados Unidos sin cubrebocas o caretas.

Vic Mensa rapea:

Gente blanca protestando porque no pueden irse / Intenta veinticinco años hasta la vida, eso es una verdadera cuarentena […] Simplemente se quitan la máscara cuando no pueden respirar / Pero tenemos oficiales de rodillas en nuestro esófago.

El sencillo aparecerá en la próxima recopilación de Roc Nation que “espera crear conciencia sobre los problemas de justicia social”.

Foto de Portada Via Youtube