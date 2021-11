Apenas son las primeras horas de este viernes 26 de noviembre, las horas primas de cada día son muy estimulantes, y más cuando sé que hace muy poquito se ha editado Cable a tierra, el quinto álbum de Vetusta Morla y del cuál ya habían dado a conocer tres temas, a cual más de impecable: “Puñalada trapera”, “La virgen de la humanidad” y “Finisterre”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Entonces quedaban 7 inéditos entre el lote editado por su propio sello -Pequeño Salto Mortal- y me apresuró a darle play a “No seré yo” -el tercer tema en el disco- y suena una caja de ritmo que pretende soltar algo cuasi tropical, luego acomete la guitarra acústica y otros detalles. Comienza con parsimonia vocal, antes del estallido eléctrico y un sintetizador brillante. No creo que haya quien pueda negar la más que evidente influencia de Radiohead -lo que no es novedad en la banda-. ¡Una canción tremenda!

Lo que no deja de sorprender de Vetusta Morla, la banda Originaria de Tres Cantos en Madrid es su alto nivel compositivo, su gran proceso de abstracción para filtrar y procesar al folklore de ambos lados del Atlántico para que se adapte a su estilo, que cada vez más abreva de formas y estilos antiguos, pero con enorme visión de futuro. “No seré yo” tiene un pasaje guitarrero brutal, que nos demuestra que siguen haciendo rock, aunque ellos sean algo renuentes y elusivos para aceptarlo.

Luego viene “El imperio del sol” y hay esa cadencia de medio tiempo que es sello de la casa, que se suma a un notable trabajo melódico y una finura poética cada vez más precisa en las letras. Cable a tierra es un álbum de completa madurez y en el que los Vetusta Morla sigue siendo emocionantes y atractivos.

Para presentar Cable a tierra la inmensa mayoría de medios tomará como nota principal el hecho de que se han convertido en la primera banda española en dar un concierto en directo a través de Tik-Tok y además gratuito, pero en lo personal prefiero la música y su vínculo con las raíces, un tema en el que también ellos han insistido.

Han explicado su postura de la siguiente manera: “Venimos de muchos sitios y de muchas fuentes, y en un mundo global en el que vivimos es igual de folklore Concha Piquer que The Beatles”. Cable a tierra es un disco de rock por más que hayan deconstruido coplas, jotas y algún ritmo caribeño.

De lo que se trató en el proceso de creación fue el de apuntalar lo que son como banda y lanzar esa ancla, ese cable a tierra, que les permitiera no extraviarse ante la incertidumbre y la ansiedad del momento por el que atravesó la agrupación durante la pandemia. Este es el disco en que aprendieron a sacar el mayor rédito a la tecnología y a la creación a la distancia.

Repito un par de veces “La diana” y una vez más me quedo con el trabajo impecable de guitarras, por su combinación detallista. En Cable a tierra hay sorpresa y equilibrio; gran solvencia técnica y soltura compositiva. En Vetusta Morla hay seriedad y contundencia por más que la trivialidad de las redes se nos cuele hasta las venas.

