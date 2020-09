La cantante de Los Ángeles Julia Holter ha publicado un cover de Gold Dust Woman, canción original de Fleetwood Mac.

Los mas de diez años de carrera de Holter la han convertido en la referencia cultista de la música, clave para entender fenómenos como Billie Elish, angelina como la Holter. Esta versión que grabó en 2012, en las sesiones de su álbum fundamental Ektasis, ya rondaba por distintas plataformas hace años. Ahora Holter la a remasterizado y publicado oficialmente.

El último trabajo de Julia Holter fue la banda sonora de la película premiada en Sundance, Never Rarely Sometimes Always.