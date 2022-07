Si al día de hoy no has escuchado “Bebito fiu fu” en algún lado incluso sin querer, quizá sea porque su video oficial y canción original han sido retiradas del canal y Spotify de su creador el día de hoy.



Pero eso no ha detenido ni impedirá que la gente continúe compartiéndola por doquier y justo eso lo ha vuelto todo un fenomeno social digno de analizar.

De acuerdo a la historia original, lo que comenzó como juego para un youtuber y productor peruano, dado el contexto político actual de su país natal, ha llegado más lejos de lo que su creador, Tito Silva, jamás se hubiera imaginado. O… ¿será que lo intuyó desde el principio?

Recordemos que, al día de hoy, “Bebito fiu fiu” probablemente sea la parodia musical más exitosa de la historia de Perú. De hecho, dicha canción no sólo podría rebasar las 261 millones de reproducciones que “Thank You” de Dido ha generado en los últimos 12 años, sino también las 652 millones de reproducciones sumadas entre la versión larga y corta del video de “Stan” de Eminem con el sample de “Thank You” de Dido.

¿Por qué lo decimos? Pues, a parte de haber sido viralizada inicialmente en por el apoyo de Bad Bunny durante un live stream desde su cuenta personal, otras celebridades, influencers, y más de 15 mil tiktokers a la fecha han usado “Bebito fiu fiu” para musicalizar su contenido en la plataforma; por si eso fuera poco, y sin incluir reels similares o youtuberos oportunistas que han agregado la canción nuevamente a sus playlists, tan solo el video oficial de Tito Silva ya había rebasado las 10 millones de reproducciones en su canal de YouTube apenas a un mes de su publicación, y antes de que fuera retirado esta mañana de manera definitiva.

Si a ello le sumas que durante el efímero tiempo que también estuvo presente en las lista de canciones virales de Spotify gozó un alcance similar en streams a nivel global, te puedes dar una idea de cómo podría terminar ganándole el chiste a la versión original si este fenómeno continuara. Algo que francamente dudamos, pero nos da curiosidad observar con detalle a largo plazo, sin duda alguna.

En fin, ya que te contamos la evolución del fenómeno con cifras y estadísticas a lo godínez, ahora toca hacer lo mismo pero con la música que originó todo. Esto con el afán de visibilizar cómo fue que evolucionó el sample de un “break”, orginalmente de los años 70, a lo que hoy conocemos como “Bebito fiu fiu”.

Pocas personas lo saben, pero la versión original de “Thank You” también cuenta con un sample muy popular extraído del legendario “Theme from the Planets 1976”, parte del álbum Life On Mars, a cargo de Dexter Wansel, un pionero del jazz funk cósmico que ha sido sampleado más de 300 veces por diferentes artistas según el sitio de WhoSampled, y eso solo en el caso de dicho tema.

Unas decádas después, este fragmento de apenas unos segundos fue sutilmente utilizado como el cimiento de “Thank You” por Dido inicialmente, y luego llegó Marshall Matters a hacer el mismo ejercicio que Dido había realizado en su momento con el apoyo del compositor Paul Herman y su productor en ese momento, Rollo Armstrong, quien por cierto es su hermano menor, si es que no lo sabías; como Finneas y Billie Eilish en la actualidad, vaya.

Este otro clip, sólo lo compartimos por clavades pero es interesante cómo el Tío Snoop le dio la vuelta al sample del sample con el apoyo de Dr. Dre tras las perillas por ahí del 2006, aunque la fecha de agregación en YouTube diga lo contrario.

Y acá, por si no lo recordabas, diez años después en el disco de Anti, aparece “Never Ending”, una hermosa interpolación interpretada por Rihanna, la billonaria más joven de EE.UU. actualmente.

Luego, el mismo año que Riri, el rapero puertorriqueño Kendo Kaponi invitó a Anuel AA a participar en su canción “Me Contagie” justamente con otra interpolación inspirada en “Thank You” de Dido, que no pasó desapercibida pues hoy cuenta con más de 12 millones de plays solo en su canal de YouTube.

Aquí es donde comenzamos a dudar si Tito Silva es realmente un genio o únicamente un tipo con mucha suerte, porque los números no mienten. Y prueba de ello es que no obstante el repetido éxito de la versión original, la de Rihanna, y la de los boricuas, durante un supuesto episodio de depresión por su separación con Karol G y los continuos reproches de su hijo por no estar presente en casa y acusarle de importarle más sus fans que él, Anuel AA, luego del lanzamiento de su propia versión “Me Contagie 2” cuatro años después, amenazó con abandonar la industria discográfica después de la gala de los Latin Grammy 2020; cosa que no sucedió, pero sí le dejó otros 3 milloncitos de views.

¿Acaso Tito Silva estará conciente del patrón que hay entre cada éxito que les presentamos arriba? Según él, no. Se supone que se inspiró completamente en el concepto de “Stan”, pero todo parece indicar que fue fríamente calculado si revisas bien la trayectoria del fenómeno, o… ¿será que simplemente se trata de una gran gran composición musical atemporal e ainfalible al fracaso sin importar cuánto ni cuántas veces se le modifique?

Muy probablemente esa sea la verdadera y única razón por la que nos resulta irresistible cantar al son de “Thank You” de Dido una y otra vez sin importar el año ni el contexto. ¿Tú qué opinas?

Y para concluir, nos despedimos con una mención honorífica a Flans por ser las primera en traernos este temazo al idioma español:

No sé qué aporta esto pero Flans lo hizo primero 😂 pic.twitter.com/TmaMVKycOe — Cooltura Financiera (@coolturafin) July 7, 2022

