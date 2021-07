Después de una larga espera por las distintas complicaciones sanitarias que se han suscitado en el ultimo año y medio, TOGA Records, sello independiente que desde sus inicios ha apostado por la música emergente, anuncia con bombo y tarola las fechas de un nuevo ciclo.

TOGA nació como un colectivo mexicano que desde hace 7 años ha sido la casa de artistas y bandas nuevas, en las cuales se destacan una serie de elementos importantes: psicodelia, guitarrazos y sonidos eufóricos. Así, en casi 10 años desde su creación, TOGA ha albergado algunas de las bandas mexicanas más importantes de dicho género.

Sin embargo, este sello no se mantiene solamente de distribuir y darle cobijo a sus artistas, pues se les reconoce no solo en México, sino en toda Latinoamérica por sus sesiones en vivo, su festival Toguiza y una extensa lista de colaboraciones que han logrado fomentar una gran cantidad de proyectos musicales.

Desafortunadamente este año no se podrá llevar a cabo el Toguiza, sin embargo, un nuevo ciclo llamado VeranoToga se alza sobre el horizonte y nos traerá el 6, 13 y 20 de agosto, una serie de lanzamientos y conciertos en vivo de bandas como The Risin Sun, Mixo, The Bunyans y Los Caquis.

Hasta este momento solo tenemos el primero de estos lanzamientos orquestado por The Risin Sun, banda oriunda de la CDMX que con su tema “Refinado”, nos dan una gran inyección de sonidos psicodélicos y donde se muestra que el termino refinado, está basado en la subjetividad de cada persona.

Mixo se presentará el 6 de agosto en Sangriento y The Bunyans el 13 del mismo mes en el mismo espacio. Los boletos ya están a la venta y los puedes adquirir en el foro por la cantidad de $150.00 pesos.

