Primero Eugenio Derbez queriendo ser villano de Marvel y ahora David Zepeda en Venom 2… el mundo cada vez se pone más raro.

Estamos a unos días de que Venom: Let there be carnage llegue a las salas de cine, pero algunos cuantos afortunados ya tuvieron la oportunidad de verla y compartieron en redes sociales un par de spoilers, entre ellos la aparición que tiene el actor mexicano en la película.

Así como lo lees, David Zepeda, conocido por su participación en grandes telenovelas mexicanas, aparece en la escena post-créditos de la nueva producción de Marvel. Sin embargo, la situación no es como te la imaginas, ya que en realidad el actor, como tal, no tiene un papel dentro de la franquicia.

Esta sorpresa comenzó a rondar en redes sociales con un videoclip que alguien grabó directo de una proyección de Venom 2, en donde se muestra a Eddie Brock (Tom Hardy) acostado y viendo televisión. Y quizá uno pensaría que el personaje es fan de los shows más rudos, pero no, en realidad se encuentra viendo Acorralada, telenovela de 2007 protagonizada por David Zepeda y Alejandra Lazcano.

Pese a que no es un personaje, el actor se sintió halagado de que un trabajo que realizó llegara hasta el MCU y, por supuesto, lo presumió en redes sociales con una captura de pantalla de una nota que habla de su aparición en Venom 2 en la que etiquetó la cuenta oficial del largometraje.

En fin, después de esto ya podemos esperar cualquier cosa. Te dejamos por acá el video en cuestión y recuerda que Venom: Let There be carnage se estrena el próximo 6 de octubre.

Fotos de portada: Marvel / Instagram David Zepeda.