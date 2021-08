Ya tenemos un nuevo adelanto de la segunda parte de Venom, película donde el villano Carnage hará su debut en la gran pantalla, y por lo mostrado en este segundo avance, la ultraviolencia y las grandes escenas de acción serán lo único que veremos en la cinta.

Este adelanto nos revela algunos detalles importantes, como por ejemplo, la manera en la que Cletus Kasady, el antagonista de esta cinta, adquiere los poderes del simbionte; lo que lo hace convertirse en “uno de los rojos” o bien, Carnage.

Justo como ocurre en los comics: Cletus es un asesino serial que tiene una fuerte relación con Eddie Brock, ya que este al ser periodista y trabajar en la investigación por los terribles homicidios de Cletus, termina topándose frente a frente con el reo; quien le revela toda la información de sus crímenes, creando una amistad un tanto retorcida.

Ahora, en la película, sabemos que Cletus adquirirá sus poderes al morder a Eddie, cuya sangre está llena del simbionte Venom. Sin embargo, dicho ser se amolda al huésped en función a su estado mental y físico, por lo que Cletus siendo un asesino serial con grandes problemas psicológicos el resultado solamente puede ser uno: destrucción.

Carnage luce brutal en este tráiler, tanto así, que espanta al mismo Venom. La segunda entrega de este simbionte estará llena de acción, batallas épicas y muchísima violencia, ya que no puede existir un Carnage en la gran pantalla sin todos estos elementos. Venom: let there be carnage llegará en el mes de septiembre.

Crédito foto de portada: Sony pictures entertainment