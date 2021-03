UNKLE liberó la lista de las canciones que serán parte de su nuevo mixtape llamado Rōnin I, el cual contara con colaboraciones de Michael Kiwanuka, George Harrison entre otros.

James Lavelle, el líder de UNKLE publicará este mixtape a finales de este mes, el 26 de marzo. Además, llegara la segunda parte de Rōnin en algún punto en el transcurso del año. Con motivo de la publicación del tracklist el cantante también libero una nueva canción: “If We Don’t Make It“.

Rōnin I y Rōnin II incluyen nuevas pistas y canciones reinventadas de UNKLE del álbum de The Road, los temas salieron durante el regreso de James al estudio durante el año pasado; ya que por los confinamientos en su paisa por el covid-19 los shows en vivo de detuvieron, teniendo más tiempo para poder grabar.

“Rōnin fue una idea que comenzó en el encierro en junio de 2020, donde Steven Weston, coproductor y director musical de UNKLE: Live show y yo comenzamos a hacer algunos remixes para un nuevo set que pensamos que seríamos jugando más tarde en el año”, explicó Lavelle.

“A medida que el bloqueo continuaba y cualquier esperanza de shows en vivo desaparecía, decidimos trabajar en él como un mixtape donde podríamos crear una hora de nuevos remixes e incorporar nuevas pistas en el espíritu de un nuevo show en vivo, pero dale un liberación adecuada debido a las circunstancias”.

Crédito foto de portada: Instagram UNKLE