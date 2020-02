Desde que fue anunciada la película de Uncharted, ha tenido muchos problemas en camino, aunque al parecer, muchos de estos ya se están solucionando, según Tom Holland

Vaya que una de las producciones con más problemas que se ha visto es la de Uncharted, la cinta basada en la franquicia de videojuegos, no ha podido concretarse pese a que ya tiene a su elenco confirmado. La película ha pasado por 6 directores diferentes de los cuales, ninguno ha podido completar este proyecto.

Tom Holland, quien será el responsable de darle vida al protagonista de la franquicia, en una reciente entrevista con IGN, mientras promocionaba su nueva película, Onward junto a Chris Pratt, habló de lo que será el live-action de Uncharted.

Holland afirmó que la cinta cuenta un guión que catalogó como “uno de los mejores” que ha leído y también señaló que realmente “salta de la página”.

“Es un origen antes de los juegos”, afirmó Holland. “Si has jugado los videojuegos, no has visto lo que pasará en la película, y si no has jugado los juegos, disfrutarás la película porque es información que todo el mundo está recibiendo al mismo tiempo”.