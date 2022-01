Comienza un año en el que la pandemia se ha estirado más allá de lo imaginable, por lo que el ánimo concentrado en la colectividad es para que regrese la vida tal como la conocíamos -aunque parezca proco probable-. Es por ello que siempre viene bien tirar por la literatura y de esa manera vivir otras vidas como si fueran la nuestra.

A continuación, ofrecemos un puñado de libros que desde ya se antojan apasionantes y cuya lectura parecería una tarea impostergable para verle la cara al destino a través del arte.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Michel Houellebecq

Anéantir (Destruir)

Con el título por confirmar para la versión en español (que seguramente editará Anagrama), el más polémico, irreverente y lúcido escritor de la Francia contemporánea pondrá inicialmente a su país de cabeza con la aparición de una nueva novela, a través del prestigiado sello Flammarion, en la que ahora recurre al thriller y al escenario de las elecciones presidenciales del 2027. Se trata de su retorno tras publicar Serotonina en 2019 y el ensayo-filosófico H. P. Lovecraft Contra el mundo, contra la vida, el año pasado.

Para avivar la hoguera mediática el también autor de Las partículas elementales anticipó que no dará entrevistas para presentar esta obra.

Roberto Saviano

Todavía estoy vivo

Sus libros Gomorra y Zero Zero Zero, sobre la mafia del sur de Italia, le trajeron la celebridad mundial, pero también le cambiaron la vida negativamente, ya que ha tenido que vivir oculto, a salto de mata y con guardaespaldas incluidos. De todo ello da cuenta en Todavía estoy vivo una novela gráfica trabajada con el artista Asaf Hanuka. Saviano no escatima detalles acerca de todo lo que le acarreó el plasmar el retrato y el vigente modus operandi de La Camorra. Mostrar los hechos transformó por completo su condición existencial.

Carlos Zanón

Love Song

Figura clave de la literatura negra contemporánea a todos los niveles y no sólo la que se escribe en español, el catalán ampliará su registro temático a través de lo que él mismo anticipa como: “Una historia de amor, amistad y desolación”. Apasionado también por el rock y la cultura que de él deriva, en esta novela ofrecerá a tres músicos durante una gira emprendida por el mar mediterráneo.

Agustín Fernández Mallo

El libro de todos los amores

Un artista que encarna la vanguardia al aglutinar una gran influencia de la ciencia y una amplísima baraja multicultural. Figura crucial para los textos híbridos y la escritura mutante y polimorfa acomete con una novela carga de reflexión y especulación que se desarrolla en Venecia. Ese entreveramiento de géneros le sirve ahora para revisar diferentes manifestaciones de lo que la sociedad entiende como amor.

Don Winslow

Ciudad en llamas

Una vez que se erigió en toda una autoridad global en materia de narcotráfico y delincuencia organizada y con El poder del perro como una obra muy trascendente, el norteamericano se propuso el reto de dar una vuelta de tuerca actualizada de la guerra de Troya y en la que recurre a un estibador, al sindicato del crimen irlandés y a la presencia de una mujer fatal para potenciar a una obra que nutre y estimula a la literatura negra.

Marcel Proust

75 folios y otros manuscritos inéditos

Este año se cumplen 150 años del nacimiento y 100 de la muerte de una de las mayores glorias literarias galas y una figura indiscutible de la historia de la literatura. En torno al acontecimiento ya se ha montado una exposición y se darán muchos eventos. En lo tocante a la parte editorial, se darán a conocer los apuntes que el autor tomaba de manera compulsiva durante toda su vida y se pondrá especial énfasis en el material que utilizó para conformar su obra cumbre: En busca del tiempo perdido. Se mostrará el material íntimo de un gran clásico.

