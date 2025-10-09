El festival Ultracinema para su edición X IV presenta una serie de proyecciones y actividades que celebran la experimentación cinematográfica y la cultura de archivo. ULTRAcinema propone construir puentes entre la práctica artística y la preservación del cine experimental y doméstico. Desde la reapropiación crítica de imágenes hasta la exploración de la materia fílmica, el festival propone un espacio donde el archivo no es memoria pasiva, sino un campo de creación, reflexión y resistencia.

ULTRAcinema XIV presenta dos eventos de inauguración :

Inauguración Internacional el día lunes 13 de octubre como parte de las actividades de la Muestra Mexicana de Cine Contemporáneo de Barcelona con la proyección de MX/ARKINO, una selección de cine mexicano contemporáneo y la muestra de materiales de archivo provenientes de ARKINO, Archivo Abierto de Cine Experimental. Inauguración en Tepoztlán el día sábado 18 en el Exconvento de Tepoztlan a las 17:00 hrs, con el mismo programa MX/ARKINO.

ULTRAcinema XIV realizara diversas proyecciones y actividades en varias sedes, como el Cine Morelos, El Exconvento de Tepoztlán además de actividades en línea, así como en sedes de la CDMX, Puebla, Cholula, Toluca y Xalapa.

El festival ULTRAcinema XIV, se llevará a cabo del 13 al 26 de octubre y podrás verlo en línea del 18 a 26 octubre.

Consulta la información completa en: https://ultracinema.x10.mx/