Agenda

ULTRAcinema XIV

/
Agenda
321,788
ULTRAcinema XIV

ULTRAcinema anuncia su programación oficial con apertura del festival a nivel nacional e internacional.

El festival Ultracinema para su edición X IV presenta una serie de proyecciones y actividades que celebran la experimentación cinematográfica y la cultura de archivo. ULTRAcinema propone construir puentes entre la práctica artística y la preservación del cine experimental y doméstico. Desde la reapropiación crítica de imágenes hasta la exploración de la materia fílmica, el festival propone un espacio donde el archivo no es memoria pasiva, sino un campo de creación, reflexión y resistencia.

ULTRAcinema XIV presenta dos eventos de inauguración :

Inauguración Internacional el día lunes 13 de octubre como parte de las actividades de la Muestra Mexicana de Cine Contemporáneo de Barcelona con la proyección de MX/ARKINO,  una selección de cine mexicano contemporáneo y la muestra de materiales de archivo provenientes de ARKINO, Archivo Abierto de Cine Experimental. Inauguración en Tepoztlán el día sábado 18 en el Exconvento de Tepoztlan a las 17:00 hrs, con el mismo programa MX/ARKINO.

ULTRAcinema XIV realizara diversas proyecciones y actividades en varias sedes, como el Cine Morelos, El Exconvento de Tepoztlán además de actividades en línea, así como en sedes de la CDMX, PueblaCholulaToluca Xalapa.

El festival ULTRAcinema XIV, se llevará a cabo del 13 al 26 de octubre y podrás verlo en línea del 18 a 26 octubre

Consulta la información completa en: https://ultracinema.x10.mx/

exilio del no olvido00 01 58 12Imagen fija004 1
CDR Debajo de tu Piel Stills 1
Cartel ULTRAcinema XIV 2
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

