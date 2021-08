Zacapu, Michoacán, es la cuna de la cultura purépecha; así lo hace saber una inscripción en los arcos a la entrada del municipio. Es también el hogar de Uhkumo, una banda que se define como hacedora de death metal tradicional, aunque aclara que la mejor descripción de su música es la que cada quien le quiera otorgar; sumémosle pues que tiene sus toques de thrash.

TXT:: Luis Jasso

Para los antiguos michoacanos, la noche y la región debajo de la tierra estaban asociadas con la muerte, al igual que los animales que cavan las entrañas de la tierra y roen las raíces de los cultivos; entre ellos estaba Aquel-que-tapa-la-entrada, un icono prehispánico que ofrece la respuesta a la eterna interrogante del antes y el después: Uhkumo.

En cuanto a la banda, recientemente presentó un nuevo -video-sencillo llamado “God of blood”, tema dedicado al Dios de la sangre y parte de su disco debut, Transcending the light, uno que de inmediato la puso en la mira de los ávidos buscadores de bandas de calidad dentro de la escena nacional. En vivo, los de Uhkumo son brutales, su sonido que juega con elementos de la vieja escuela con algo de melodía y mucha actitud.

El video de “God of blood” fue presentado en vivo en Morelia, porque si bien es cierto que Michoacán actualmente padece grandes problemas de violencia e inseguridad, también lo es que sus habitantes quieren vivir en paz y regresar a la normalidad, y los músicos que conforman Uhkumo no son la excepción. Su búsqueda de espacios los llevó a ser finalistas del concurso Road To Hell and Heaven 2016 y a presentarse en la Wacken Metal Battle México, en 2020. Y sí, nuestro país tiene una larga tradición de bandas extremas de buena calidad; ésta es una de ellas, y lo que es mejor, se trata de sangre nueva.

“God of blood” es un muy buen ejemplo de lo que es Uhkumo. Sólo resta buscar a la banda en la red y dedicarle 30 minutos para hacerse de una idea clara sobre ella. Si la calidad no se sobrepone, se aceptan quejas aquí mismo, en la sección comentarios.