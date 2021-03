Gamer, ¡Te traemos excelentes noticias! Ubisoft se une a Gaming Week “spring” 2021 con un streaming del nuevo modo cooperativo de Watch Dogs: Legion. Sigue leyendo y entérate de más sorpresas que Ubisoft tiene para ti en esta edición de Gaming Week.

TXT:: Ernesto Torres

Todos conocemos Ubisoft por ser responsable de joyas como Assassin’s Creed, For Honor, Far Cry y, sólo admítelo, Just Dance. Sin embargo, Ubisoft lleva tiempo desarrollando la franquicia de Watch Dogs y el año pasado lanzó el tercero: Watch Dogs Legion. El juego en sí es una obra maestra que nos lleva por las distópicas calles de Londres de misión en misión. Tiempo después, Ubisoft nos deleitó con un nuevo modo cooperativo con más misiones y actividades que te vuelan la cabeza, si no te cubres.

El próximo 24 de marzo de 2021, a las 8:00 pm (UTC-6), se hará un stream presentando este nuevo modo cooperativo con los invitados MYM Alk4p0n3, MYM Tum Tum, Tox1n3r y Skyshock. Fuego, trabajo en equipo, peligro y mucha diversión es lo que nos espera en este evento y no te lo puedes perder.

Por si fuera poco, se dará a conocer la nueva modalidad PvP, Spiderbot Arena. Se trata de un multijugador en el que hasta cuatro personas compiten a muerte entre sí con la ayuda de letales spiderbots. Ve el stream aquí y abre bien los ojos que van a estar regalando códigos de juego, DLCs’, entre muchas sorpresas más.

Todavía no te vayas, tú amante de los videojuegos o la animación que ¡Hay más! El 26 de marzo a las 8 pm (UTC-6), puedes unirte a la plática con Pablo Toscano, director de animación de Immortals Fenyx Rising™. Aquí descubrirás cómo es ser un diseñador Latinoamericano en Ubisoft Quebec. Así que checa el stream aquí y también pon atención al chat que habrá muchas sorpresas y regalos durante el stream.

