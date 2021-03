U2 ha anunciado que por primera vez pondrán en línea algunos de sus conciertos más memorables, entre los que se incluye una de sus visitas a la Ciudad de México.

La serie titulada U2: The Virtual Road verá a la banda hacer equipo con YouTube para la transmisión de cuatro de sus antiguos conciertos: Slane Castle (2001), Red Rocks (1983), Ciudad de México (1997) y Paris (2015). Siendo esta la primera vez que se ponen en línea tres de estas presentaciones.

Las transmisiones darán inicio justo para la celebración del Día de San Patricio (17 de marzo), con el U2 Go Home: Live From Slane Castle siendo el primero en la lista. Este show marcó el regreso de la banda al venue irlandés en septiembre de 2001 y para esta ocasión, tendrá como acto telonero a Dermot Kennedy, quien grabó su especial presentación a inicios de este mes.

El siguiente concierto será U2: Live At Red Rocks, el cual se transmitirá el 25 de marzo, contando también con un acto pre-grabado de Fontaines D.C. Éste concierto se realizó originalmente en junio de 1983 como parte del War Tour.

Después, el primero de abril, será cuando podremos revivir la presentación que Bono y compañía dieron en la Ciudad de México en el Foro Sol en 1997 como parte de su PopMart Tour. Para esta transmisión, Carla Morrison será la encargada de abrir la noche con una especial presentación virtual.

Y finalmente, el iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris será transmitido el 10 abril. Dicho show fue uno de los que la banda realizó en 2015, a tan sólo unos días de los terribles atentados terroristas que hubo en la ciudad parisina. Con este último se incluirá un emocional performance de People Have The Power de Patti Smith.

“Cada concierto es memorable para nosotros, pero estos cuatro lo son en particular… Es emocionante volver a estar de gira… Abracemos todas las maravillas de la carrera virtual”, dijo la banda en un comunicado.

Todos los shows los podrás ver a través del canal de YouTube de U2.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.