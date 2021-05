U2, las leyendas del rock se han unido con Martin Garrix, uno de los Dj’s más importantes del mundo crear la canción “We are the people we’ve been waiting“, tema oficial de la Eurocopa 2020.

Las colaboración entre géneros de música totalmente distintos es algo que cada vez se vuelve más común, las fronteras entre estilos están desapareciendo y a raíz de esto hay resultados muy interesantes; en este caso se trata de la unión de U2 y Martin Garrix.

Este grupo de artistas se unieron para la creación de “We are the people we’ve been waiting“, la canción oficial de la Eurocopa 2020. Este tema será publicado el 14 de mayo, antes del inicio de este evento deportivo que se lleva a cabo en junio.

Según reporta el medio The sun los músicos están juntos en Londres grabando un video musical y una fuente interna reporto lo siguiente: “Martin adora el fútbol por eso esta oportunidad fue enorme para él, por eso apuntó a lo más alto a la hora de buscar colaboradores.”

“Ha pasado meses y meses trabajando en esta canción para hacerla perfecta y una vez que Bono y The Edge estuvieron a bordo, alcanzó nuevas alturas. Han hablado bastantes veces y están en Londres en este momento trabajando en el video. Están ansiosos por publicarlo para que todos lo escuchen muy pronto”, concluyó el insider.

Crédito foto de portada: Instagram U2