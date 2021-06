Tyler, The Creator sorprendió hoy a todos con el tan esperado anuncio oficial de su nuevo material discográfico titulado Call me if you get lost.

A través de redes sociales, el rapero compartió el artwork de este próximo proyecto junto con la gran noticia de que no habrá que esperar demasiado para escucharlo, ya que éste llegará el 25 de junio, o sea la siguiente semana.

De igual forma, Tyler, The Creator compartió un link desde el que puedes pre-ordernar el disco en diferentes formatos, incluyendo en CD y casete. Un especial boxset con el álbum, una playera y un póster también se pondrá a la venta.

La noticia del lanzamiento de Call me if you get lost llega a un día del estreno de “Lumberjack”, sencillo con el que Tyler, The Creator nos dio un pequeño adelanto de ésta nueva etapa en su carrera.

El último álbum de estudio que el rapero lanzó fue IGOR, lanzado en 2019, siendo éste el material que incluso lo llevó a ese merecedor de su primer Grammy Award.

Pre-ordena Call me if you get lost dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.