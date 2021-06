Tyler, The Creator ha compartido una nueva canción, se trata de la optimista “LUMBERJACK“, tema que llega poco después de los rumores por su siguiente disco.

Así como 2021 nos ha entregado asombrosas revelaciones también ha sido el año para que icónicos artistas hagan su retorno, en este caso nos referimos al rapero más irreverente de los últimos años: Tyler, The Creator. Artista que desde la publicación de su disco Igor en 2019 no ha dejado de ser el centro de atención en el mundo del rap.

Ahora, después de mucho escepticismo respecto a su siguiente álbum y algunos mensajes secretos que estuvieron dandole la vuelta a la ciudad de Los Ángeles y claro, al internet; el rapero nos regala un nuevo sencillo llamado “LUMBERJACK”, rola que nos habla sobre disfrutar las pequeñas cosas de la vida pero a su peculiar manera.

En las últimas semanas se ha rumoreado bastante acerca del siguiente disco de Tyler, ya que durante algunos días estuvo rondando por las calles de Los Ángeles un letrero que decía “CALL ME IF YOU GET LOST” junto con número telefónico, lo que muchos han interpretado como el posible título de su siguiente material discográfico.

Para los curiosos que hicieron el llamado a dicho número fueron abordados por lo que parecía una charla entre el rapero y su madre. También, la contestadora de dicho número reveló parte de alguna letra que según los escuchas de dicho mensaje cuenta lo siguiente: “What’s your number? / I just hope to God you saved my number / Call me when you can.”

Por el momento Tyler no ha dicho nada pero hace unos días compartió un teaser de algo llamado “SIDE STREET” con la colaboración de Yung Taco.

Crédito foto de portada: Instagram Tyler, The Creator