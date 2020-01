Ayer por la noche Tyler, The Creator recibió su primer Grammy en la categoría de Best Rap Album por IGOR. Y a tan sólo unas horas de haber ganado, el rapero respondió a un tuit posteado en 2011, en el que un usuario bajo el nombre de Mark Anthony le dice que nunca obtendrá uno de estos premios.

Tras su triunfo, el músico originario de Los Ángeles citó el tuit acompañado de la siguiente frase: Le di favorito a esto hace 9 años, solamente por el momento en el que te pudiera decir que ya tengo uno. Sí, soy tan insignificante, buen día Mark.

En el momento en el que se le otorgó el Grammy a Tyler, el usuario aseguró no haber escuchado ninguna canción del nombrado “mejor álbum rap”. Y finalmente, después del polémico tuit del rapero, Mark terminó felicitándolo.

Desde los inicios de su carrera, el músico había mostrado su ambición por ser merecedor de un premio Grammy. En Bastard, su debut mixtape de 2009, el rapero canta: My goal in life is a Grammy, hopefully mom’ll attend the ceremony with all my homies. Y como de película, 11 años después Tyler, The Creator subió acompañado de su mamá a recibir su primer Grammy Award, mostrándole al mundo que nada es imposible.

I FAVORITED THIS 9 YEARS AGO JUST FOR THE MOMENT TO TELL YOU I GOT ONE. YES IM PETTY AS FUCK, GOOD DAY MARK. https://t.co/WfU85JeHEj — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) January 27, 2020

De igual forma, el rapero dio un polémico discurso en backstage, en el que además de admitir que está agradecido por haber ganado, también habla sobre los problemas racistas que hay dentro de la Academia. Con el argumento de que la palabra “urbano” dentro del título de la categoría es sólo una forma políticamente correcta de llamar a los “negros”, Tyler alza la voz respecto a la segmentación que hay entre géneros, dependiendo la raza a la que pertenecen.

Tyler, The Creator no ha sido el único en mostrar su inconformidad por este tipo de situaciones. Anteriormente artistas como Frank Ocean y Kanye West ya habían hablado del tema. Te dejamos a continuación el speech completo: