Channel Tres nos tenia a todos esperando por su nuevo EP titulado i can’t go outside. El artista con sede en California anunció esta nueva producción después de su EP homónimo de 2018 y Black Moses, EP del año pasado. Hace solo unos días, Channel Tres prometió un lanzamiento el viernes 11 de diciembre, y vaya forma de cumplirlo.

El nuevo EP, que contiene 7 canciones nuevas llegó temprano por la mañana, junto con el lanzamiento por separado de la destacada colaboración con Tyler, the Creator, “Fuego“. La canción parece a primera vista como una improvisación rápida y de golpes bajos con matices de R&B perfectamente diseñados para romperte. “Correct me, affect me, change me, baby/ You bless me, caress me, take me, shake me”, canta el rapero.

Por otra parte, Tyler, the Creator lleva la energía sexual de la canción con “I make you wet like a sweatin’ palm”, pero las cosas dan un giro al final cuando las suaves vibraciones del jazz toman el control y contemplan la naturaleza de la intimidad versus la estabilidad emocional. “Human contact don’t exist, human contact is a risk”, concluye.

Hablando sobre la colaboración en una entrevista con Apple Music, Channel Tres señaló que los polos opuestos de la canción son lo siguiente:

“Fuego” fue la primera canción que escribí cuando comencé el proyecto. Realmente se trataba de cuestionar mi arte, como tú, no es tan malo. ¿Por qué tienes miedo de esta mierda? Tú no eres ese rayo, solo un latido va a hacer que mis pies se levanten de tus rodillas, así que solo soy yo preguntándome a mí mismo como artista y ¿por qué lo estoy haciendo?”

“Y luego, Tyler entra y simplemente calla todas mis dudas y solo ah. Definitivamente me bendijo con ese versículo, seguro “. Ya puedes escuchar en su totalidad el nuevo EP i can’t go outside, Tinashe también participa como invitada en el EP, apareciendo en el tema “Take your time”.

Foto tomada de Instagram