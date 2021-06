El actor y comediante Tyler Perry reveló que traerá de vuelta a su personaje Madea para una nueva película de Netflix, la cual será titulada A Madea homecoming.

De acuerdo con Deadline, Perry se ha asociado con la plataforma de streaming para escribir y dirigir un nuevo filme enfocado en su icónico personaje. Hasta el momento, ya se confirmó que Michelle Sneed está a bordo como productora ejecutiva, mientras que Will Areu y Mark Swinton se encargarán de producirlo.

La doceava entrega de la franquicia se filmará en los estudios de Tyler Perry, ubicados en Atlanta, Georgia. Y aunque aún no se tiene una fecha de estreno oficial, se espera que A Madea homecoming llegue a Netflix en algún punto de 2022.

Ésta noticia llega luego de que en 2019, el actor revelara sus deseos de retirar permanentemente el personaje. “No quiero tener su edad y seguir interpretándola, así que es tiempo de retirarla y seguir adelante. Tengo otras cosas que quiero hacer, y en estos próximos 50, haré algo diferente”, le dijo en aquel entonces a The Hollywood Reporter.

La primera aparición que tuvo el personaje de Madea fue en 1999 con la obra de teatro I can do bad all by myself. Desde entonces, ha tenido presencia en una gran cantidad de programas de televisión, películas, producciones teatrales y libros.

El último proyecto que Tyler Perry lanzó con Madea fue el filme A Madea family funeral en 2019.

Foto de portada tomada del Facebook del actor.