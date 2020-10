Justo a unas horas del lanzamiento de su nuevo material discográfico, Ty Dolla $ign liberó un último adelanto con el sencillo “Spicy” en colaboración con Post Malone.

Esta en realidad es la segunda vez que vemos a ambos grandes músicos unirse. Ya que anteriormente ya habían colaborado para el tema “Psycho”, lanzado a inicios de 2018 únicamente como un sencillo.

Y acerca de su nueva colaboración, Ty Dolla $ign explicó: “Yo sigo comentando que este nuevo álbum se trata de frecuencias. Elegí cuidadosamente a cada persona que está en el álbum en función de cómo cada canción necesitaba la frecuencia específica de esa persona. Ya sabes, esa magia que sólo esa persona puede aportar a la canción”.

“Y ‘Spicy’ No fue diferente. Esta canción necesitaba la frecuencia de Post. Además estábamos atrasados para otro éxito después de ‘Psycho’. Estoy agradecido de que haya prestado su frecuencia a esta canción porque DEFINITIVAMENTE tenemos otra en nuestras manos ¡Aplausos a mi hermano Posty!”, agregó.

El estreno de “Spicy” llegó acompañado por un lyric video creado por 351 Studio. Te lo dejamos a continuación e igual ya puedes encontrar la canción en todas las plataformas digitales.

Además de la colaboración con Post Malone, el nuevo álbum de Ty Dolla $ign contará también con la participación de otros grandes artistas como Kanye West, Nicki Minaj, Anderson .Paak, Thundercat, Burna Boy, Kehlani, Future, FKA twigs, entre otros.

El álbum se espera llegue hoy a la media noche.

Tracklist:

1. Intro

2. Status

3. Temptations feat. Kid Cudi

4. Serpentwithfeet Interlude

5. Spicy feat. Post Malone

6. Track 6 feat. Kanye West, Anderson .Paak, and Thundercat

7. Freak feat. Quavo

8. Double R feat. Lil Durk

9. Expensive feat. Nicki Minaj

10. Burna Boy Interlude

11. Tyrone 2021 feat. Big Sean

12. It’s Still Free TC

13. Real Life feat. Roddy Ricch and Mustard

14. Nothing Like Your Eyes

15, By Yourself feat. Jhené Aiko and Mustard

16. Universe feat. Kehlani

17. Lift Me Up feat. Future and Young Thug

18. Time Will Tell

19. Dr. Sebi

20. Powder Blue feat. Gunna

21. Everywhere

22. Slow It Down

23. Your Turn feat. Musiq Soulchild, Tish Hyman, and 6LACK

24. Return

25. Ego Death feat. Kanye West, FKA Twigs, and Skrillex

