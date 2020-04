Tyrone William Griffin Jr. mejor conocido como Ty Dolla $ign curó una lista de reproducción especialmente para que la gente la escuche en estos tiempos de coronavirus y crisis mundial y levante los ánimos.



El músico hizo una selección de música con talentos consagrados como Kanye West, y otros más jóvenes como 070 Shake; esto como práctica catártica ante el secuestro en el que nos tiene a todos metidos la pandemia por COVID-19.

Hay tanta incertidumbre y tanta gente luchando ya sea emocional, financiera o físicamente. Esa es la belleza de la música; hay una canción para cada emoción.

Sin duda, la música es un lenguaje universal que puede rescatarte de las más oscuras emociones o acompañarte en los mejores momentos. El músico lo sabe, por eso puso en esta selección temas como Party For Me de Jhené Aiko para que, según él, en estos tiempos de confusión celebremos nuestras bendiciones, o Grace (feat. 42 Dugg) de Lil Baby, a quién llama “un sex symbol”.

Escucha la playlist completa:

Mientras esperamos pacientes a que esta crisis sanitaria, Ty Dolla $ign también estará guardado en su casa y promete que estará terminando su próximo álbum.

El último material de estudio que editó fue MIH-TY en 2018. Recientemente trabajó con Thundercat en su álbum It Is What It Is, publicado el viernes pasado, donde colaboró junto con Lil B en la canción Fair Chance, tributo a Mac Miller.