Two Door Cinema Club está de vuelta con nueva música. Escucha ya en plataformas digitales el sencillo“Wonderful life”.

El trío está por lanzar su quinto material discográfico titulado Keep on smiling. Como adelanto el día de hoy Two Door Cinema Club compartió “Wonderful life”, canción en la que, como su nombre lo refiere, entre vibrantes melodías nos recuerda lo maravillosa que puede ser la vida y que los momentos oscuros, sólo son pasajeros.

Keep on smiling, que ha sido descrito como “un guiño a la emoción pura de las primeras producciones de Two Door Cinema Club”, se lanzará en formato digital el próximo 2 de septiembre, mientras que el 4 de noviembre se pondrá a la venta su formato físico. Pre-ordénalo dando click aquí.

Recuerda que Two Door Cinema Club es una de las bandas que este año visita nuestro país dentro de la siguiente edición del Festival Corona Capital, la cual también incluye a Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Yeah Yeah Yeahs y el tan esperado regreso de My Chemical Romance.

Así que para que te vayas preparando, corre a darle play a lo nuevo de TDCC, que seguro nos pondrá a bailar este noviembre:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

