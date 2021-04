Twenty One Pilots está de vuelta con la noticia de que un nuevo material discográfico está en camino y como adelanto ya compartieron el sencillo “Shy Away”.

Desde enero la banda integrada por Josh Dun y Tyler Joseph había estado dando indicios de que algo nuevo se avecinaba y hoy por fin hicieron el anuncio oficial revelando que el disco titulado Scaled and Icy verá luz el próximo 21 de mayo a través del sello Fueled By Ramen.

El álbum conformado por 11 canciones fue en gran parte escrito y producido por Joseph en el estudio de su casa durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19. Mientras que Dun se encargó de la batería de forma totalmente remota.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Scaled and Icy encuentra a Twenty One Pilots procesando sus rutinas y las emociones predominantes durante el 2020: ansiedad, soledad, aburrimiento y duda. Ahora mostrando “un enfoque más imaginativo y audaz en la composición de sus canciones”.

Este nuevo material discográfico de Twenty One Pilots ya se encuentra disponible para pre-orden dando click aquí. Además de que también se realizará un especial show livestream el día del estreno, así que mantente pendiente de sus redes sociales.

Te dejamos a continuación el tracklist de Scaled and Icy y el videoclip dirigido por Miles & AJ para “Shy Away”, su primer sencillo.

1. Good Day

2. Choker

3. Shy Away

4. The Outside

5. Saturday

6. Never Take It

7. Mulberry Street

8. Formidable

9. Bounce Man

10.No Chances’

11. Redecorate

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.