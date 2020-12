Twenty One Pilots da el banderazo a la temporada de navidad con un sencillo nuevo y original, “Christmas Saves The Year“. Lanzado hoy (9 de diciembre), Twenty One Pilots explicó que su canción navideña fue escrita y grabada en la casa del vocalista Tyler Joseph.

La descripción que acompaña al audio oficial del sencillo incluye la letra de “Christmas Saves The Year“. El dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun cantan sobre el optimismo que se encuentra en Navidad después de un año bastante escabroso, compartiendo reflexiones nostálgicas mientras cantan:

“Cause everybody wants to make it home this year/Even if the world is crumbling down… You rest assured, Christmas saves the year.” La nueva canción marca el final de un año ecléctico de eventos para la banda.

Recién esta semana Joseph participó en un torneo benéfico de Fortnite transmitido en vivo a través de Twitch, para este evento la banda reveló una nueva gama de emoticones en el streaming, basados en la mascota favorita de los fans “Ned”, que apareció por primera vez en el video musical de “Chlorine”, el año pasado.

Twenty One Pilots anuncia nuevos gestos a través de Twitch antes de su torneo en Fortnite

Joseph habló en agosto sobre sucesor del disco Trench, su quinto álbum de estudio, diciendo que la banda podría hacer “Dos discos muy diferentes. Tengo una idea de lo que creo que vendrá después, en cuanto a sonido”, le dijo Joseph a AltPress, “Supongo que es solo si es un riesgo demasiado grande o no”.

Foto tomada de Instagram