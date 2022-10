En 1985 más de un temblor sacudió a la Ciudad de México, pues Brisa Vázquez (BV) y Danny Yerna (DY) montaron ese mismo año el que para muchos sería la catedral del subterráneo mexicano: el legendario Tutti Frutti. A través de diversos testimonios, la directora Laura Ponte (LP) se encargó de reconstruir uno de los episodios más emocionantes de la historia contracultural mexicana en el documental Tutti Frutti: El templo del underground. Platicamos con los antes mencionados, previamente al estreno del documental este jueves 20 de octubre en el Parque México, a las 8 PM (acceso libre).

¿Qué cosas les sorprendieron al ver el documental terminado?

BV. La mayoría de los materiales que aparecen en el documental no los había visto, hay videos de la época que me parecen muy interesantes, de cuando casi no se documentaba nada. La prehistoria tecnológica, si lo comparamos con lo que tenemos hoy.

LP. Sin embargo hay mucho material del LUCC, o del Rockotitlán. En este sentido, la gente que documentaba en aquellos años veía al Tutti como un lugar para reventar, no para ir a tomar fotos. El espacio del Tutti era especial para mucha gente que se enfocaba en vivir el momento. Por eso nos costó trabajo conseguir material.

DY. Era una época donde nadie grababa nada, nadie tomaba fotos; hoy se graba absolutamente todo.

A veces es fácil caer en las trampas de la nostalgia y romantizar o idealizar tiempos pasados.

BV. Seguramente sí, porque la mente a todos nos exalta los momentos agradables del pasado. Además es difícil recordar las cosas como fueron realmente, y a tanta distancia probablemente idealicemos. Pero sí estaba chido el Tutti Frutti, ahí vivimos momentos muy especiales y únicos para todos nosotros.

DY. ¡Para mí fueron años increíbles! En ese momento no te imaginas que treinta años después van a hacer un documental. Es padre saber que hicimos algo bueno, que abrimos una puerta ahí hace tantos años y que apoyamos a mucha gente. Hasta la fecha se sigue hablando de las grandes tocadas y reventones que se dieron en el Tutti. Para la gente de esa generación fueron sus primeras experiencias de ese tipo. Resaltaría la música que poníamos y lo escondido que estaba el lugar, el hecho de que nunca tuvimos un anuncio en la calle, todo eso lo convertía en un lugar prácticamente clandestino. Claro que está padre recordar todos esos detalles. Y con los testimonios, surgen otros detalles que ya había olvidado.

¿Hubo filtros en estos testimonios, para evitar una nostalgia exagerada?

LP. No. Yo hacía las preguntas y dejaba que la gente respondiera lo que quisiera. A mí me sorprendió muchísimo que todos dijeran que el Tutti ocupa un lugar muy especial en su corazón; también me sorprendió mucho congregar a tanta gente. Y todo fue justamente por la nostalgia. No creo que haya un documental con tal número y calidad. En mi caso, los recuerdos que me producen aquellos años fueron la razón principal por la que decidí realizar el trabajo.

¿Cómo se se presenta y define el término “underground” dentro del documental?

BV. La cuestión underground era básicamente la contracultura. No sé si en los 70 o en los 80 se mencionaba tanto como se menciona ahora. Desde mi punto de vista, la contracultura tal y como existía en aquel tiempo, ya no vive más. Porque en aquellos años se refería a expresiones distintas a las que dominaban los medios; no era una guerra, simplemente era algo que estaba debajo de los reflectores. Ahora todo está a un clic. Ya no tienes que buscar demasiado para saber de algo.

LP. En el documental el término se define por sí mismo. Las voces de los testimonios te van explicando qué era ser underground. Eran los desplazados de una cultura que finalmente sí estaba controlada por el gobierno. Creo que el público irá comprendiendo el término a través de la historia de manera muy natural.

El Tutti Frutti comienza en el 85; para el 87 los medios masivos de comunicación, en especial Televisa, empiezan a tomar ciertos elementos de la cultura underground. ¿Ustedes se dieron cuenta de ello en su momento, cómo respondieron?

BV. Creo que no estábamos tan conscientes de eso. Cuando vino el boom del rock en español y las compañías de discos se dieron cuenta de que aquello se podía vender, que era un producto, grupos como Caifanes y Café Tacvba salían con Paco Stanley y Raúl Velasco porque si querías vivir de eso aquella era la manera de lograrlo; quedándote en la escena subterránea no ibas a sobrevivir en las mejores condiciones. Y esa ya es una decisión muy personal. Yo no podría criticar esa otra postura de querer llegar a más personas. Eso fue lo que ocurrió con esas cuatro o cinco bandas que hasta el día de hoy siguen siendo headliners. Tuvieron todo el apoyo de la maquinaria. De no haber sido así jamás lo hubieran logrado.

Fue la forma en que la cultura underground tuvo una voz con mayor alcance.

BV. Para mí sí es importante que quede claro que nosotros fuimos sólo un eslabón, sería muy arrogante de nuestra parte decir que por nosotros hubo gente que consiguió el éxito. Creo que fuimos parte de una serie de elementos y circunstancias que dieron cierto resultado. Fue como una ola que se fue dando, la tomamos sin saber adónde nos iba a llevar. Por otra parte, tengo que decir que la historia no comenzó con nosotros, hubo gente en México que empezó el camino, y nosotros somos parte de eso. El resultado: las nuevas generaciones tienen libertad para vestirse y actuar libremente, sin la censura que vivimos en décadas pasadas. Veo mis fotos del 85 y digo, ¿cómo me atrevía a salir así? Fueron épocas muy rudas. A Danny y a mí nos molestaban en las calles, nos agredían, nos paraba la policía. Obviamente nos gustaba esa atención. Querías decir: ¡aquí estoy en el mundo y me vale madre! Vestirte de negro en el 84 era de valientes.

DY. Estuvo padre en su momento porque nunca pensamos que llamaríamos tanto la atención, simplemente lo vivimos. No fue algo planeado. Todo se juntó; el hecho que tanto Brisa como yo habíamos tenido la experiencia de estar en Europa nos cambió la visión de las cosas. La ropa y los grupos que escuchábamos nos dieron otra perspectiva. No fue inmediata la respuesta de la gente, pero después nos dimos cuenta de que lo que hacíamos empezaba a gustar.

BV. Tengo algo importante que decir: el rechazo a la forma de vestir o a la música no era algo exclusivo de México. A Danny también lo molestaban en Bélgica; en España tuve malas experiencias por mi apariencia. Si eso ocurría en el primer mundo, imagínate en México.

El Tutti Frutti convivió con otros lugares como Rockotitlán, El Nueve, Rockstock y el LUCC. ¿Qué lo hacía diferente al resto?

LP. Mucha gente los menciona en el documental, porque sí fueron parte de la época, pero en sus testimonios mencionan que el Tutti era muy diferente. Para mí, la diferencia más grande fue la música, lo que escuchabas en el Tutti no lo escuchabas en otro lado. Además estaban estos dos punks, Danny y Brisa, a ellos no te los ofrecía ningún otro lugar; sólo podías ver a gente así en las películas o en las revistas que llegaban del extranjero. En México existía un lugar donde había dos punks poniendo música: el Tutti Frutti.

BV. Yo tengo muy claras las diferencias de cada uno de estos lugares. Todos fueron una parte muy importante del ambiente contracultural de aquellos años. Rockotitlán y el Tutti abrieron en el 85. Rockotitlán tenía el objetivo de darle un foro a las bandas nacionales, ibas a ver bandas, no a escuchar música grabada. El Nueve era más similar al Tutti en cuanto al tipo de gente que iba, éramos los más raros, los que buscábamos música más alternativa, te podría decir que éramos los mismos. El LUCC llegó un poco después y era más cultural y más politizado. Nosotros éramos los rarillos a los que les gustaba un chingo la música.

Este documental se suma a otros trabajos que han tratado de describir los años 80 en México. Just like heaven: La historia de Super Sound y Aquí no pasaba nada, de Pilar Ortega; Nadie puede vivir con un monstruo, de Mario Mendoza; y Esto no es Berlín, de Hari Sama. ¿Cuál sería la aportación de este documental?

LP. Son trabajos importantes porque cada uno aporta un ángulo distinto de la historia de aquella época. También hay puntos de encuentro. En el caso de Super Sound, la tienda fue muy importante para el Tutti, mucha de la música que sonaba en el lugar venía de ahí. En cuanto a los documentales de Size y Dangerous Rhythm, creo que se complementan. Sobre Esto no es Berlín; es una interpretación con la cual, personalmente, no estoy de acuerdo.

Por último, ¿cuál es legado del Tutti Frutti?

BV. La apertura que tuvimos en ese momento se refleja en las nuevas generaciones que buscan formas de trastocar lo establecido. Todo cambia. La música, la ropa y los lugares. A nosotros nos tocó otro contexto, pero tuvimos la fortuna de aportar esa apertura hacia otras alternativas artísticas. Como te dije, fuimos un eslabón.

LP. Es el legado de una generación que vivió una censura y supo como encontrar los espacios para romperla.