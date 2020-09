El dúo de indie, Tune-Yards estrenó el sencillo titulado “nowhere, man”. Y aunque sí han estado activos, en realidad éste sería el primer sencillo que estrenan en dos años y medio.

La canción, tal y como lo indica su nombre, usa “Nowhere Man” de The Beatles como punto de partida para una conversación más amplia sobre las historias que se cuentan y las que se ignoran.

Su estrenó también lo acompañaron con un videoclip en stop motion realizado por Japhy Riddle y Callie Day. En él se le ve a Garbus comiendo una porción de pastel de supremacía blanca, capitalismo y patriarcado, sabores que puede que sean clásicos pero que ciertamente no son amados por todos.

Y acerca de la canción y su video, Garbus comentó:

La canción y el video de “nowhere, man” se crearon en condiciones de sentirse exprimido y empujado al borde, relativamente por supuesto. Quería preguntar ‘¿qué tan fuerte tengo que cantar y gritar antes de que me escuchen?’. Y el video también pregunta ‘¿qué no estoy escuchando?’. Esperamos que la música traiga energía y un fuerte viento de aliento a los que en este momento están cantando y gritando fuerte por la justicia.

La última vez que Tune-Yards estrenó música original fue en 2018 con su álbum I can feel you creep into my private life. Desde entonces habían estado trabajando en algunas otras cosas, como en el soundtrack de la película Sorry To Bother You de Boots Riley.

Además de que también hicieron una colaboración para el nuevo material discográfico del proyecto de Sadie Dupuis, Sad13. El cual se tiene programado vea luz este viernes 25 de septiembre.

Foto de portada tomada del Facebook de Tune-Yards.