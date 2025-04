Tulsa: “El amor es algo que literalmente te eleva del piso”

Con una trayectoria de más de 20 años en la escena indie, la española regresa a nuestro país para presentarse el primero de mayo en Bajo Circuito. La responsable de “Oda al amor efímero” promete dar un repaso por su catálogo, que incluye temas de Amadora (2023), su más reciente álbum. Platicamos con Miren Iza, la voz detrás de esa aventura llamada Tulsa.

¿De dónde surge la fuerza para tener tantos años de carrera?

La verdad es que no lo sé, es algo que todavía me lo pregunto, porque lo más natural y sencillo sería dejarlo, porque hay momentos en que la energía flaquea. Creo que el secreto está en que los discos son promesas, porque cuando empiezas a pensar y componer un disco es como un canto de sirenas, te dejas arrastrar poco a poco, de repente ya te ves grabándolo, y de pronto ya estás en sus garras.

¿En qué momento sentiste que ya habías encontrado tu estilo?

Todavía no lo encuentro, cuando sientes que has llegado a un lugar y has encontrado algo, en ese momento se pierde el misterio. Eso justamente me da mucho miedo, soy muy feliz buscando y encontrando cosas diferentes. Me gusta mucho la sorpresa.

En tu canción “La gran fuerza domadora” estableces al amor como esa energìa vital.

Es una canción que surge del I Ching, es muy antiguo y poético, donde tú le preguntas cosas y las respuestas que se establecen a veces te sugieren cosas que aparentemente no tienen mucho sentido, pero con un poco de análisis te lleva a territorios y reflexiones muy interesantes. “Gran fuerza domadora” , es el resultado de un hexagrama del I Ching y lo quería relacionar con esa fuerza devastadora: cuando el amor te golpea, esos primeros comienzos del amor que te brindan una fuerza sobrehumana.

¿Será por eso que el amor es un tema recurrente en la música?

El amor es algo muy potente y al mismo tiempo muy esperanzador. Me atrevo a decir que hay pocas cosas en la experiencia humana tan poderosas como el amor. Convive con otras fuerzas como la muerte y el dinero, pero creo que el amor tiene esa facultad de ponerte en otro nivel espiritual y emocional, algo que literalmente te eleva del piso.

Tu música ha llegado también al teatro, con una versión de tu álbum Amadora (2023).

Este proyecto surge cuando me pongo a pensar en el dolor de las mujeres, en el dolor del cuerpo de las mujeres. Yo como psiquiatra empiezo a notar el dolor que es difícil de testificar, de comprender, de expresar y de aliviar. Me di cuenta de que estas mujeres experimentaron un patrón de cuidados que se repetía. De cuidar a los padres, a los padres del marido, al marido y a los hijos. Un poco en el papel de madres santas, abnegadas sin queja alguna. Paradójicamente, es el dolor el que les salva de seguir en ese rol. Amadora es quien quien hace del amor su identidad y por otro lado aparece la idea del suicido a partir de ese dolor insoportable. El disco toca temas no típicos del pop, Necesitaba enfocarlo desde otra mirada, y es aquí que aparece María Velasco, quien convirtió esto en obra de teatro.

Hablando de canciones que te han acompañado en toda tu carrera, “Oda al amor efímero” es una que no puede faltar.

¡Claro! es una canción que venía incluida en La calma chicha (2015), la historia detrás de ella es una de esas rupturas que cuesta quitárselas de la piel, entonces me planteé resurgir de esa situación. Me sentía en el fondo de un pozo donde la única alternativa era salir de ahí. Y como en muchas ocasiones sucede, después de las relaciones intensas aparecen los amores efímeros; gente bonita que se hace presente cuando tú ya no tienes esa armadura y esa cerrazón post-fin de una relación. Es una canción que disfruto mucho en vivo.

Por último, ¿qué opinas de la relevancia que han cobrado las mujeres en la escena musical española en los años recientes?

Alucino con lo que está pasando, soy parte de esto pero desde hace mucho tiempo, cuando fui parte de Electrobikinis, y te puedo decir que éramos muy pocas hace veinticinco años. Ahora hay una explosiòn de bandas íntegramente compuestas por mujeres, y también me encanta ver a proyectos liderados por hombres que incluyen a mujeres en sus bandas. Se rompieron muchos prejuicios de capacidades y talento. Me preocupa que los programadores de los festivales no reparen en ver carteles mayoritariamente compuestos por hombres, y por otra parte que el público masculino no se vea reflejado en esas bandas. Ya te digo, las cosas ya son diferentes, pero hay que seguir procurando el cambio.

