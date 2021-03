Si te gusta el anime, te tenemos la divina noticia de que Toei Animation firmó un contrato de licencia con tubi.tv. El adagio es: ¡Anime gratis desde marzo para el mundo, el cielo y la eternidad!

TXT:: Ernesto Torres

Escuchaste bien, anime gratis y no hay mandamientos. Es la promesa de un paraíso otaku donde tienes libre albedrío de navegar Tubi y disfrutar los casi 500 episodios que trae hasta tu pantalla de preferencia, desde tierras orientales. Más específico desde Nerima, Tokio donde se encuentra la sede de Toei animation.

En 1948, Kenzō Masaoka y Zenjirō Yamamoto fundan “Japan Animation Films”. En 1952 cambian el nombre a “Nichido Film” y finalmente, en 1956 se vuelve a cambiar el nombre para dar paso al nacimiento de Toei Animation. Publicaron en 1957 su primer cortometraje Koneko no Rakugaki, el cual duraba apenas unos 13 minutos y en 1958, su primer largometraje Kazuhiko Okabe. En la actualidad, Toei Animation es el creador de joyas como Dragon Ball y One Piece. Ambas son franquicias mundiales cuyos personajes trascienden la pantalla e impactan fuertemente en la cultura pop.

“Estamos encantados de traer esta colección de seis especiales de televisión y casi 500 episodios de series de la biblioteca de Toei Animation a los espectadores de Tubi por primera vez. Desde los especiales de One Piece y los episodios de series hasta Saint Seiya y Dr. Slump, pasando por Ge-Ge-Ge No Kitaro y Slam Dunk, hay algo para que todos los fans del anime en Tubi puedan disfrutar.” –Masayuki Endo, Presidente y CEO de Toei Animation Inc.

Este acuerdo es un regalo muy atractivo para quien le guste el anime y para quien nunca lo ha visto. Entonces qué esperas para consagrarte en este nuevo mundo que Tubi y Toei traen para ti.

Fotos vía: Instagram