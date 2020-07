Troye Sivan anunció que en un mes estará lanzando un nuevo EP que llevará por nombre IN A DREAM. Y junto con la gran noticia, el cantante también estrenó el sencillo EASY.

A lo largo de la semana, Sivan ya nos había estado dando pistas sobre el lanzamiento de esta nueva canción. La cual viene con un pop inspirado en el new-wave y en la que habla sobre la disolución de una relación.

EASY sería el segundo adelanto que el cantante australiano nos comparte de este nuevo EP. Ya que hace un par de meses estrenó la canción Take Yourself Home, la que, de acuerdo con el tracklist revelado hoy, también formará parte de IN A DREAM.

En un comunicado, Troye Sivan describió el EP como:

Una historia que aún se está desarrollando, esta pequeña colección de canciones explora un periodo emocional de montaña rusa en mi vida, cuando los sentimientos y pensamientos estaban sorprendentemente frescos. Escuchar de nuevo estas canciones y momentos es difícil, pero estoy orgulloso de esta música y de lanzarla.

IN A DREAM constará de sólo seis canciones y llegará a nosotros el próximo 21 de agosto a través de Capitol Records. Siendo este el primer proyecto que Troye lanza desde 2018 que estrenó su álbum de larga duración Bloom.

Escucha a continuación EASY y no te pierdas mañana el estreno de su video oficial a través de YouTube.

Tracklist:

01 Take Yourself Home

02 Easy

03 could cry just thinkin about you

04 STUD

05 Rager teenager!

06 IN A DREAM

Foto de portada vía Facebook.