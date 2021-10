“Cada quien hace con su vida un papalote”… una verdad popular incontrovertible, así que puedo entender que durante los festivales las personas asistan a ver a los artistas a los que les da la “Real” gana -no tienen porqué dar explicaciones- (y el Trópico 2021 no es la excepción) . En gustos se rompen géneros -y también madres-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero también es cierto que la gente confía en las recomendaciones de este periodista. Durante mucho tiempo me piden sugerencias previas a grandes encuentros musicales para trazar su hoja de ruta y organizar un plan de ataque sonoro. En muchas ocasiones interrogo acerca del resultado de mis sugerencias, y por fortuna he salido bien librado.

Pero bueno, ya tenemos acumuladas unas ganas locas de irnos a Acapulco a vivir ese festival y soltar toda la energía y el fastidio acumulados. Celebro ese hashtag: ¡Me urge Trópico! Y Sin duda que al Festival le va a ir muy bien en este cierre de año… hay demasiadas vibras guardadas y esperando su liberación a través de playa y música.

Parafraseando a Gus Van Sant, aquí les comparto My own private Trópico 2021, con el entendido de que la magia sorprendente no suele emanar de las cabezas de cartel -los conocemos muy bien-. ¡Hay que aprender a apreciar y amar las letras pequeñas en los pósters! ¡Vamos a por ellos!

Señor Kino

A la juventud le asiste el pulso del momento… su intensidad… su romanticismo; y el quinteto de Hermosillo, Sonora, reúne todo ello y más, porque talento no les falta. Tienen de su lado un tercer Lp, Aurora boreal, y la experiencia de haber tocado en Coachella y el Riot Fest de Chicago. Son como los herederos nacionales del sonido clásico de 4AD… hay guitarreo, pasajes etéreos y mucha soltura. ¡Están en plena ebullición!

Zombies in Miami

Quizá este potente live act no debería estar en esa parte del cartel, dado que su calidad es superlativa y tienen larga trayectoria, pero así las cosas. Caníbal y Jenice conforman uno de los proyectos mexicanos de electrónica de mayor calado a nivel internacional y se han mostrado en muchas partes del mundo. Ellos mismos apuntan que en su versión del techno aflora un halo rockero y cierta oscuridad que baña sus temas. Sus actuaciones son impactantes.

Lost Acapulco

Son ya héroes preclaros del surf no sólo nacional sino del mundo. Veteranos de mil batallas a los que se les quiere bien. La pandemia nos ha golpeado muy cabrón, así que mientras haya oportunidad hay que dejarse llevar por la querencia. Virtuosos y desmadrosos a partes iguales.

Sofía Kourtesis

He aquí una de las sorpresas para gourmets musicales que depara el Trópico 2021. Se trata de una artista peruana que se ha labrado un lugar en la competidísima escena de Berlín. De este mismo año procede el Ep Fresia Magdalena, que contiene el tremendo sencillo “La perla”, que tiene voz en español y ejemplifica a la perfección la forma en que ella entiende al house.

Sen Senra

A los 26 años de edad, este gallego tiene una gran habilidad para combinar gran cantidad de elementos al interior de sus canciones “freak”. Aprendió a tocar diversos instrumentos y tiene un gusto muy ecléctico, lo que es evidente en su disco de este año, Corazón cromado, en el que colabora C. Tangana. Se despegó de su aliento rockero para interesarse por la electrónica, pero desde un palco popero bastante amplio. ¡Libertad total para hacer arte!

Roman Flügel

Se trata de unas de las más relevantes e indiscutibles figuras del techno a nivel global, pero siempre con esa perspectiva alemana. Se trata de uno de los renovadores del género, pues aplica gran creatividad para traerle nuevos registros y posibilidades. Es colaborar de Sven Väth y sus sets tienen grandes subidones gracias a la gran capacidad técnica que lo acompaña.

Dj Tennis

No es cualquier cosa el crecer entre Nueva Jersey, Sicilia y Parma -toda una experiencia multicultural-, que ha sabido asimilar Manfredi Romano. En un guiño de humor, su nombre alude a que empezó mezclando en un club de tenis. Hace tiempo que reside en Berlín, desde donde también dirige su sello Life and Death. Aunque le gustan los pasajes densos, se le termina colando algo del italo-disco.

John Talabot

Se trata de un artista al que podemos considerar como un Dj panorámico, pues le gustan los sets largos en los que suele pinchar de todo un poco; Oriel Riverola se forjó en la Sala Lo-Li-Ta del Razzmatazz en Barcelona y desde ahí despegó a la pasarela internacional colando afrobeat, sonido balear, new wave y techno mutante, entre otros muchos palos. Ninguna mezcla es imposible para alguien que ha colaborado con The XX, Bicep y Peaking Lights, entre otros figurones.

Whomadewho

Quién no ha visto el directo que hicieron para Cercle desde el templo de Abu Simbel en Egipto no sabe lo que se pierde. El trío oriundo de Copenhague, Dinamarca, le ha sacado el mayor rédito posible a los tracks del álbum Synchronicity (2020) y tienen un candente live act en el que su elegante electrónica abreva del house y el jazz con una actitud de dandis rockeros. Sus directos desparraman charmé.

Epílogo con Caribou

Ya mencioné que no son tan importantes los headliners -en muchos casos-, pero haré una excepción con Dan Snaith, porque en directo suele presentarse con dos baterías. Aquello se torna en una fiesta de muy alta intensidad y una psicodelia carnavalera percusiva. Su música es una experiencia orgánica sumamente poderosa… hay baile, pero también una incursión mental.

