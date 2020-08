Tricky, ha lanzado su nuevo sencillo titulado “I’m In The Doorway”,tras haber compartido dos anteriores canciones, “Fall Please” y “Thinking Of”.

“Con la mayoría de mi música, no hay nada que se le parezca,” declaró Tricky. “Pero con “Fall Please” y “I’m In The Doorway”, es mi versión de música pop, lo más cercano que he estado de hacer pop.”

El nuevo álbum de Tricky, “Fall To Pieces”, fue grabado en Berlín en el estudio de Tricky ubicado en su sótano a finales de 2019. El músico resalta que las canciones del disco pueden ser bastante engañosas; a veces cortas, con finales abruptos e inesperados pero sin duda, dejándonos con un buen sabor de boca pues es el mejor disco de Tricky en años, el cual estará acompañado de una extensa gira que iniciara en la primavera de 2021.

Te invitamos a echar un vistazo a las fechas de la gira:

Feb. 2, 2021 – Copenhagen, DEN @ Hotel Cecil (SOLD OUT)

Feb. 3, 2021 – Oslo, NOR @ Parkteatret – TICKETS

Feb. 6, 2021 – Hamburg, GER @ Elbphilharmonie – TICKETS

Feb. 8, 2021 – Cologne, GER @ Gebäude 9 – TICKETS

Feb.9, 2021 – Berlin, GER @ Metropol – TICKETS

Feb. 16, 2021 – Warsaw, POL @ Praga Centrum – TICKETS

Feb. 17, 2021 – Poznan, POL @ TAMA – TICKETS

Feb. 18, 2021 – Krakow, POL @ Kwadrat – TICKETS

Feb. 19, 2021 – Cluj-Napoca, ROM @ Form Space – TICKETS

Feb. 20, 2021 – Bucharest, ROM @ Quantic Club Outdoors – TICKETS

Feb. 23, 2021 – Belgrade, SER @ Dom Omladine – TICKETS

Feb. 24, 2021 – Zagreb, CROA @ Močvara – TICKETS

Feb. 26, 2021 – Budapest, HUNG @ A38 – TICKETS

Feb. 27, 2021 – Milan, ITA @ Magazzini Generali – TICKETS

Mar. 1, 2021 – Amsterdam, NETH @ Paradiso – TICKETS

Mar. 3, 2021 – Bordeaux, FRA @ Le Rocher De Palmer – TICKETS

Mar. 9, 2021 – Paris, FRA @ Le Trianon – TICKETS

Mar. 10, 2021 – Strasbourg, FRA @ La Laiterie (Club) – TICKETS

Mar. 12, 2021 – Lyon, FRA @ Ninkasi Kafé – TICKETS

Mar. 13, 2021 – Tourcoing, FRA @ Le Grand Mix – TICKETS

Mar. 14, 2021 – Brussels, BEL @ Botanique Orangerie – TICKETS

Mar. 16, 2021 – Manchester, UK @ 02 Ritz – TICKETS

Mar. 17, 2021 – London, UK @ Electric Brixton – TICKETS

Mar. 23, 2021 – Helsinki, FIN @ Ääniwalli – TICKETS

Mar. 24, 2021 – St. Petersburg, Russia @ Kosmonavt – TICKETS

Mar. 26, 2021 – Yekaterinburg, Russia @Fabrika – TICKETS

Mar. 28, 2021 – Moscow, Russia @ GlavClub – TICKETS

Mar. 29, 2021 – Minsk, Belarus @ Re:Public Club

Mar. 30, 2021 – Kiev, Ukraine @ Atlas – TICKETS