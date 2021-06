Trent Reznor y Atticus Ross están produciendo el nuevo disco de la artista Halsey, así lo reveló la cantante a través de una publicación en sus redes sociales.

Trent y Atticus se han tomado un tiempo fuera de la creación de bandas sonoras en el cine para ser los productores del cuarto disco de estudio de la cantante pop; el cual lleva por nombre If i can’t have love, i want power y que fue anunciado por Halsey a través de un tuit.

También, la cantante liberó un teaser de 10 segundos donde podemos escuchar el extracto de un tema el cual tiene unos coros hechos por Halsey pero con un sonido un tanto peculiar; aquel sello distintivo en la música de Nine Inch Nails: rock industrial.

Hace poco Trent anunció que NIN ya estaba reunido en el estudio para empezar a moldear su siguiente LP, pero eso no quita que ambos miembros de Nine Inche Nails no puedan trabajar en proyectos totalmente diferentes a lo suyo, aunque no es la primera vez que le entran al pop.



Hace tiempo le dieron chance a Lil Nas X de hacer un sample de “Old town road”, también le permitieron a Miley Cyrus re trabajar varias canciones que la artista interpretó en un capítulo de Black mirror hace unos años. Por ahora NIN está en pausa, pero en cualquier momento podrían anunciar algo bajo la manga.

Crédito foto de portada: Instagram Trent Reznor