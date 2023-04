Sí, así como lo lees. A 24 años del estreno del tercer disco disco de Blink-182, Enema of the state, Travis Barker ha decidido hacerle honor al título y lanzar su propio enema en colaboración con Liquid Death, siendo este el primer kit para limpiar los intestinos que cuenta con el respaldo de una celebridad.

Para anunciar su lanzamiento, el baterista de Blink-182 compartió un vídeo en el que asegura que el Enema of the state es el responsable de todo su éxito. “¿Cuál es mi secreto? ¿Cómo me casé con la mujer de mis sueños? ¿Cómo he tenido una carrera tan exitosa en la música? Yo uso agua de montaña Liquid Death. En mi trasero”, dice Barkeren el clip.

El enema de Travis Barker, que viene autografiado por él mismo, ya se encuentra a la venta por un costo de 182 dólares, que son al rededor de unos 3,300 pesos mexicanos. Pero ojo, que no se trata de un producto real, sino de una simple pieza de colección hecha nada más para ésta en una vitrina como un extravagante adorno.

“El kit de enema coleccionable Enema of the State no está diseñado para usarse como un dispositivo médico real y no debe colocarse dentro o cerca de su ano”, indica el anuncio antes de recomendar que tampoco se haga con amigos.