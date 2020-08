Fastidiado de los shows y el chisme dentro del hardcore chilango, una noche me metí a una fiesta de early reggae y rocksteady. Tenía mucho tiempo que no me divertía tanto entre baile, caguamas y clásicos de Studio One. Poco tiempo después asistí a un show de Travelers All Stars, a quienes ni siquiera conocía. El resultado fue llevarme una grata sorpresa, emocionarme y sentirme en Londres durante el año 1969.

TXT:: Javier Ibarra

Han pasado mucho tiempo de eso, y quienes podrían ser la única banda del llamado “reggae gordo”, después de más de diez años ya cuentan con su música en formato de vinyl. Por eso y muchas cosas más que envuelve a esta agrupación de skinheads de la periferia citadina, hablé con Eduardo “Lalo Hammond”, el encargado del órgano, para saber un poco más de Travelers All Stars.

Tengo entendido que la banda es del Estado de México. En la periferia, de hecho, es donde se ha gestado más la subcultura skinhead y el gusto por la vieja música jamaicana.

Travelers All Stars nace en el Estado de México, en el Municipio de Tecámac. Tres integrantes vivimos en la CDMX: Ludovic “Ludo”, Virgilio “Chico” y yo. Mientras que Jorge, Orlando “Orlas” e Israel viven en el Edomex. Y, sobre el movimiento skinhead en la zona conurbada, creo que radica ahí porque son zonas marginadas, y esa corriente viene del pandillerismo. Diciéndolo entre comillas: “es un desorden social”, el cual a nosotros, cuando estábamos más jóvenes y comenzábamos en esto, nos daba un nicho para ser escuchados, donde nos desenvolvíamos y expresábamos. Primordialmente disfrutábamos de la fiesta y la música jamaicana.

Antes de que te unieras a los demás integrantes, me parece que se hacían llamar sólo The Travelers. ¿Cómo se dio el origen de Travelers All Stars?

Ellos como The Travelers iniciaron a tocar en 2007, con la batuta de Israel y Jorge. Yo no formaba parte de ese proyecto, sino hasta 2009, cuando se retomó. Ese año conocí a Israel y Jorge, durante su último evento que realizaron en Neza. En esa ocasión les pedí que si me podía echar un palomazo durante su soundcheck. Hubo interés entre los tres, comenzamos a hacer amistad y afianzamos las bases de lo que vendría siendo Travelers All Stars.

¿Cuál comenzó a ser su meta como grupo?

El proyecto siempre ha sido meramente musical. Nos encanta crear los sonidos clásicos de los años sesenta e inicios de los setentas, específicamente del reggae y rocksteady. Pero también no estamos cerrados a interpretar ska, soul o baladas jamaicanas.

Su sonido es poco común en México. Hasta podría decir que ustedes viven la subcultura skinhead a flor de piel, manteniendo el espíritu de 1969. ¿Por qué hacer early reggae y rocksteady?

Vivimos con mucha intensidad la subcultura skinhead. Es algo de orgullo y dignidad para nosotros. Desde muy jóvenes nos consideramos skinheads y hemos obtenido un estilo de vida que amamos. Creo que el nicho de seguidores que tenemos, es muy reducido. Para nosotros tocar early reggae y rocksteady se dio porque, cuando asistíamos a fiestas y queríamos escuchar buena música, no había bandas que se asemejaran a aquel año. Por eso decidimos hacer un proyecto que represente el skinhead reggae en México, que represente lo que de verdad es el early reggae, y cómo se vive la subcultura en la Ciudad de México y sus periferias. Pero principalmente todo lo que hacemos es por amor a la música.

Por su larga trayectoria que tienen, también hacen de backing band para los artistas jamaicanos que vienen a presentarse al país. ¿Qué significado tiene para ustedes alternar con personajes que admiran como Derrick Morgan, Ken Boothe, Vernon Maytone, entre otros?

Ni en nuestros sueños más locos creíamos poder acompañar a estas auténticas leyendas de la música, que nosotros desde muy jóvenes comenzamos a seguir. No creíamos que se daría algo así, sino hasta que hubo acercamiento de algunos promotores. Y con mucho, pero mucho trabajo que llevamos a cabo, fue que se logró transmitir la importancia que tiene la banda en la actualidad, en cuanto al early reggae y rocksteady mexicano. Ya es infaltable la presencia de Travelers All Stars en algún evento de esta índole. Es un gran orgullo que nos tomen en cuenta, siendo nosotros unos humildes skinheads chilangos.

Vi una entrevista donde decían que se saben más de cien canciones de artistas jamaicanos de la vieja escuela.

Hasta yo estoy sorprendido de las canciones que hemos trabajado en ensayos. Cabe señalar, que cuando se prepara un repertorio para un artista de Jamaica, se montan alrededor de treinta canciones, para que en cuanto llegue y las escuche, nos diga que nada más se tocaran quince o dieciocho. Si montamos de treinta en treinta canciones por artista con el que hemos tenido la dicha de acompañar, sí son más de cien.

¿En qué momento comienzan a hacer su propia música?

Desde los inicios de la banda. Tenemos composiciones tan viejas que recién han salido al mercado. También hay otras con más de diez años que siguen en el baúl de los recuerdos, esperando su momento para salir a la luz, y que ojalá se hagan algún éxito, que se conviertan en un buen reggae para que lo disfrute y baile la gente. En particular, la canción “Don’t give up” que se hizo popular el año pasado, tiene aproximadamente ocho años que la hice, y fue hasta apenas 2019, que se tuvo el reconocimiento del público amante del early reggae.

Las veces que los he visto tocar, llama mucho mi atención la reacción que tiene la gente que los ve por primera vez.

Hemos tenido todo tipo de críticas. Las buenas nos ayudan a seguir por el mismo camino que nos vamos trazando. Las malas nos ayudan a ver algo que quizá nosotros no alcanzamos a percibir. Pero principalmente nos sentimos agradecidos con quienes nos dicen que les gusta cómo suena la banda, que les agrada la autenticidad, que nos escuchamos como en los años sesenta. Para nosotros es un agasajo tocar para todo tipo de público.

Chez Nobody Records siempre los ha apoyado. Moisés Chez, el encargado del sello, lo conocen desde hace mucho tiempo por la misma subcultura skinhead.

Sí, lo conocemos desde hace muchísimos años. Él siendo un amante de la música negra y nosotros siendo fabricantes de música jamaicana, era cuestión de tiempo para que trabajáramos juntos.

También ya trabajan con Cigale Records. ¿Cómo se dio el acercamiento con ese sello francés?

Cigale Records fue el primer acercamiento que tuvimos; se dio en el 2011. Nos contactaron a través de unos videos de YouTube y Facebook, y nos extendieron su apoyo, diciendo que quería trabajar con nosotros. De algún modo, hasta que nos sentimos completamente preparados para sacar un disco, lo hicimos. Nos esperaron por muchos años y apenas el año pasado salió nuestro primer material. Estamos muy agradecidos con Cigale Records por hacer el sueño hecho realidad de sacar un disco de vinilo. No todas las bandas tienen esa dicha. A nosotros en ese formato es como nos gusta que se escuche a Travelers All Stars. Sobre todo, siendo skinheads, todo lo old school y vintage lo disfrutamos.

Con Cigale Records editaron el 7 pulgadas Boss reggae from Mexico-reggae gordo. Ahí viene la canción “Don’t give up” y el vinyl se agotó. Creo que es algo muy raro para una banda mexicana que interpreta early reggae y rocksteady. ¿Por qué creen que suceda algo así?

A nosotros también nos sorprendió mucho. El disco ni un año tenía en el mercado, y tanto en México como en Europa se agotaron las copias. Pienso que son varios factores para que esto ocurriera. Primero, ya había seguidores de Travelers All Stars ávidos de oír música, que querían un producto físico y palpable. Y, también, creo que tuvo que ver los constantes conciertos que llegamos a tener, y en donde siempre intentamos regresar a las raíces de la música; eso hizo que no solamente nuevos escuchas nos quieran oír en YouTube, sino también hacerlo en formato de vinyl. Hasta tengo conocidos que compraron el 7 pulgadas sin tener un tocadiscos. Lo quieren tener de colección y es algo muy raro. Esperemos que los próximos discos se acaben igual, para sacar más material que tenemos que mostrar.

Pasa eso por la misma pasión que se vive en la subcultura skinhead.

Por supuesto, también tiene que ver la subcultura. El movimiento skinhead no está muerto. No creo que ni dentro de cien años todo esto que tanto amamos y nos gusta vaya a desaparecer. Es un agasajo escuchar esta música.

Por último. Tienen dos materiales pendientes por estrenar: Reggae gordo for days and extra days!!! con Cheznobody Records, y otro 7 pulgadas con Cigale Records, que tendrá las canciones “Yellow laces” y Another life”. ¿Qué más viene para Travelers All Stars?

El segundo sencillo, con Cigale Records ya salió en Europa; allá ya se está vendiendo. En algunas semanas llegará a México, sólo que todo se retrasó por la pandemia. Reggae gordo for days and extra days!!! con Cheznobody, tal vez demoré mes y medio en salir. Es un disco grabado con otra modalidad y nos emociona. También ya estamos trabajando un relanzamiento de “Don’t give up”, pero el Labo B contará con otra canción que será una sorpresa. Entonces habrá tres discos de Travelers All Stars en el mercado. Para el futuro esperemos se concrete la gira europea, para que vean de qué está hecho el reggae gordo mexicano.

LEE MÁS ENTREVISTAS AQUÍ