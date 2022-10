La nueva película live-action de Transformers, Rise of the beasts, ha sumado dos nuevos integrantes a su elenco.

A través de redes sociales se confirmó que Pete Davidson y Michelle Yeoh, a quien reconocerás por Everything everywhere all at once, se han unido al elenco. Según informó Paramount, el comediante se encargará de dar voz a Mirage, mientras que la actriz interpretará a Airazor.

Transformers: Rise of the beasts está bajo la dirección de Steven Caple Jr y, además de Pete Davidson y Michelle Yeoh, cuenta con las actuaciones de Anthony Ramos y Dominique Fishback. Si bien aún no se ha definido una fecha de estreno, se tiene planeado que llegue durante junio de 2023.

En cuanto a la trama, se sabe que la cinta estará ambientada en el Planeta Tierra de la década de los 90’s e introducirá a los Maximals y Terrorcons a la ya conocida batalla entre Autobots y Decepticons. Esperamos pronto tener nuevos detalles.