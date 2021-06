Trampolene continúa compartiendo adelantos de su nuevo y tercer álbum de estudio, ésta vez con el adictivo sencillo “Shoot the lights”.

Hablando del significado de la canción, Jack Jones, frontman de Trampolene, comentó: “Para mí trata de cuando estás asustado y atrapado con alguien a quien amas, por lo que se siente como una eternidad, un toque es lo que necesitas para vivir lo que quieres y atreverte a disparar las luces.”

Por supuesto que una canción como “Shoot the lights” tenía que venir con un clip a la altura y de ello se encargó Roger Sargent, quien presentó hipnóticos audiovisuales que intercalan imágenes de Jones con material grabado durante un recorrido nocturno por la ciudad.

“Se trata de salir del encierro, con todas las luces brillantes que se acercan tentadoramente, tanto en sentido figurado como literal, y el precio que esto ha cobrado en la salud mental de todos”, explicó Sargent.

“Shoot the lights” formará parte Love no less than a queen, el nuevo material discográfico de Trampolene. Éste originalmente estaba programado para salir el 16 de julio, pero, debido a algunos problemas ajenos a la banda, el lanzamiento se ha postergado para el 20 de agosto a través de Strap Originals, sello de Pete Doherty.

Te dejamos a continuación el clip de “Shoot the lights” y recuerda que ya puedes pre-ordenar el disco dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.