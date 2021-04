El trío originario de Swansea, Reino Unido, Trampolene ha compartido todos los detalles de su nuevo y tercer álbum de estudio titulado Love no less than a queen.

Según anunció la banda, el disco llegará el próximo 16 de julio a través de Strap Originals, sello discográfico de Pete Doherty, integrante de The Libertines. Y junto con esta actualización, también dieron un adelanto con el sencillo “Gotta do more gotta be more”.

Hablando de Love no less than a queen, el frontman de Trampolene, Jack Jones, explicó: “El álbum fue una forma de resumir mi vida hasta ahora. Me hizo buscar en mí mismo y comprender que después de todo, la vida es realmente un regalo y que estar en paz no está mal o es algo que no mereces y de hecho de esa forma las cosas mejoran.”

Mientras que sobre el nuevo sencillo, agregó: “A todos nos han dicho que podemos ser mejores, que podemos hacer más. No siempre es cierto. Repítelo con tanta frecuencia que se vuelve hipnótico y surrealista y pierde todo sentido o significado. Entonces eres libre de relajarte y ser tú mismo.”

El nuevo álbum de Trampolene ya lo puedes pre-ordenar dando click aquí. A continuación te compartimos el tracklist y el video oficial de “Gotta do more gotta be more”.

1. Gotta Do More Gotta Be More

2. Oh Lover

3. The Misadventures Of Lord Billy Bilo

4. No Love No Kisses

5. Remember

6. Uncle Brian’s Abattoir

7. Shoot The Lights

8. Lighter Than Paper

9. Perfect View

10. Born Again

11. Milan

12. Come Join Me In Life

