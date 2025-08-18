Tramas, exhibición y performance

En el performance y exposición Tramas, sonido, movimiento y materia, veras partituras gráficas, pintura en gran y mediano formato, así como un performance corporal y sonoro. Tramas lo componen: Aliona Pankina, Iván Naranjo y Vladimir Aranda, el acto es un diálogo entre la gestualidad del cuerpo, la transcripción del movimiento y la transformación de la materia entre diversas disciplinas artísticas; que se desarrolla a través de partituras gráficas, pintura, fotografía, y performance creados a partir de exploraciones sonoras.

La obra de Aliona Pankina se sitúa en el cruce entre la experimentación multimedia y la reflexión filosófica sobre la cultura, el cuerpo y la psique. A través de un enfoque postdisciplinario, su práctica combina la voz, la danza, el sonido, las artes plásticas y el pensamiento para explorar los límites de la experiencia humana y aquello que desborda los significados convencionales.

La obra de Iván Naranjo se inscribe en la intersección entre la música contemporánea, la experimentación sonora y la exploración tecnológica. Si bien su trabajo se ha orientado principalmente hacia la música de cámara, su enfoque se extiende a la instalación sonora, la improvisación y la composición algorítmica, reflejando una visión que desborda los límites convencionales de la escritura musical.

La obra de Vladimir Aranda Rosales es una exploración del sonido como fenómeno vivo y experiencia sensorial, con un enfoque en el que la improvisación, la intuición y la materialidad del sonido en una búsqueda estética y perceptual. Su trabajo ocurre entre la composición, la improvisación y el dibujo, entendidos como formas de trazo y escritura sonora. Su música no solo se despliega en el tiempo, sino que construye espacios de incertidumbre y contemplación, donde el sonido se vuelve materia en transformación.

Tramas, sonido, movimiento y materia de Aliona Pankina, Iván Naranjo y Vladimir Aranda es una curaduría de Grecia Azuara, ocurrirá el día jueves 21 de agosto a las 19:00 hrs, Serapio Rendón 8, 4to piso, San Rafael, CDMX.