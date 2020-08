La cultura del hip-hop ha permeado por todos lados, y hoy es bastante fuerte, aunque muchas veces ha sido eclipsada y exiliada al underground en México, se ha abierto una brecha gracias al gusto de la gente, y ya sea con artistas independientes como Alemán o con fichajes de los grandes sellos como MC Davo, el rap mexicano está triunfando.

Dentro de esta subcultura se encuentran las batallas de MC’s donde los cantantes de rap muestran sus habilidades líricas improvisando para apalear verbalmente con rimas a su oponente, actualmente en México puedes ver batallas desde las explanadas públicas como la salida del metro Insurgentes en la CDMX, a giras y eventos bien organizados con presencia de marca, por los que los fans del rap pagan para entrar y disfrutar el ver a sus ídolos enfrentarse con astucia, gracias a esta nueva poesía.

A sabiendas de esto, y siempre siendo semillero, el Canal Space estrenó el 5 de agosto Combate Freestyle, una competencia completamente virtual por el canal de Youtube SPACE en donde 7 participantes mexicanos se enfrentarán con sus más ingeniosas rimas y barras, ellos son:

Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC. Junto a ellos está Trafikante de Almas, quien hace de host; en tanto que el beat estará a cargo de Ese O. El jurado lo componen Ezko, Sipo y K-Road.

Días antes del lanzamiento de Combate Freestyle platiqué con Trafikante de Almas para conocer más de este proyecto:

-Nos conocemos, incluso como Dj’s hemos compartido decks, pero para quien no tiene idea de camino al lanzamiento de Combate Freestyle ¿quién es Trafikante de Almas en estos momentos?

Trafikante de Almas es el host de Combate Freestyle, ya que Space está apostando por el freestyle ya que es un fenómeno gigantesco, y ahora una plataforma gigante está apostando por el freestyle, creo que con esto va a llegar a muchos más lados y alcanzar a muchas personas más saliendo de los adolescentes o la comunidad del hip hop.

De alguna manera Trafikante está siendo la cara de esto, agradezco mucho la oportunidad.

-¿Cómo llegó a ti la invitación para ser el host?

La invitación me la hace la gente de Combate Freestyle al conocer mi trabajo, y me invitan al proyecto, ellos son gente con la que he colaborado anteriormente, por eso me propusieron con él canal, les gustó mi perfil y aquí estamos.

-¿Cómo ha sido para ti el proceso de prepararte para hostear un evento de este tipo?

Primero que nada tuve que mentalizarme, entender cómo se iba a hacer, porque esto es algo completamente nuevo, así que debía conocer el formato, porque no es en vivo, es algo en línea, así que estuve pensando cómo ser host de unas batallas en línea.

Así que llegué la conclusión de que es como un programa de televisión, con entrevistas, y no soy ajeno, así que me sirvió todo el bagaje que ya tengo, y ahora en vez de estar entrevistando, me toca darle sus tiempos a los participantes, irlos guiando en lo que sucede, habrá una parte de entrevistas, porque el formato son dos bloques de 25 minutos, y hay un medio tiempo en el que se les hacen unas preguntas.

Por eso en mi mente lo visualicé como un programa de televisión y sobre la marcha le voy dando a cada quien su espacio.

-¿Consideras que este puede ser el reto más grande hasta el momento en tu carrera?

No estoy seguro que sea así, porque no hay un público enfrente, así que s algo muy distinto, pero no tengo ningún problema con hablarle a una cámara, pero teniendo en mente que podría haber cientos de miles de personas viendo, no me pega esa parte.

La parte que te puede pegar es salir a dar un show y ver miles de personas enfrente, te puede imponer, creo que sí es un punto importante en mi carrera, al llegar a tantas personas y que te respalde una marca como Space, y descubriendo la seriedad y la disciplina que requiere trabajar esto, lo estoy tratando de tomar lo más responsable posible y lo tengo con muy en pinzas para dar lo mejor de mi.

-La comunidad del hip hop en México es enorme, pero está muy dividida, ¿qué consideras que hace falta para unir las diferentes escenas?

Yo creo que conforme se va haciendo más grande van a encontrarse, y lo vimos los que estábamos hace 10 años, vas cruzando y te vas conectando con todo.

Tengo claro, y como filosofía de vida, que no puedes tú solo, siempre necesitas contar con más personas, necesitas apoyarte de los demás, así que conforme crezca esto necesitas más personas para conectar e interactuar, muchos proyectos salen mejor si hace cohesión, y así puedes hacer algo mucho mejor, así que eso va a ser muy importante, y eso hará cambiar la mentalidad de todos, el público, las organizaciones y demás.

-¿Cómo van a ser las reglas para estos encuentros de Combate Freestyle?

Combate Freestyle está en una modalidad 7 to punch, que es una modalidad que me encanta, siempre que me toca ser jurado o parte de una batalla pido que sea en 7 to punch, porque es un formato muy dinámico, y muy rápido, las cosas pasan muy veloz, así que todos están expectantes, son dos bloques de 4×4, así que o te quedas de líder o te vas a la cola, y el que sigue, por eso me parece fabuloso ese formato.

En una modalidad tan rápida como 7 to punch, realmente puedes ver las habilidades de los maestros del freestyle, porque no hay un solo momento para sacar algo escrito, va cambiando tanto que todo es el momento, así que el formato exige mucho, es en verdad un ejercicio mental para los representantes de más alto nivel, esto les exige todo.

No creo que haya un favorito porque todos los competidores son maestros, son campeones en ligas, han salido del país a ganar, el que se la lleve será porque se enrachó, cada que eres puntero sumas un punto, entonces esto del freestyle es de agarrar racha, porque luego de 3 o 4 ya no te alcanzan y te fuiste.

-¿Crees que un proyecto como Combate Freestyle pueda ser un parteaguas y ayudar a que esta disciplina pueda llegar a crecer tanto como la lucha libre o el box en México?

Me da mucho gusto que lo pongas así, porque así será, en realidad creo que esto se está volviendo la punta de lanza, no se había hecho nunca, y que una compañía tan grande le apueste a transmitirlo.

Space transmite peleas de box, entre más deportes, entonces que agarre esta disciplina, que no es un deporte físico, pero sí mental, y nos esté agarrando, es un paso muy grande.

Espero que a raíz de esto en un futuro podamos estar viendo peleas internacionales, campeonatos mundiales, y que nos acordemos que lo platicamos.

-¿Qué consejo le puedes dar a toda la morriza que está allá afuera con ganas de volverse MC y entrarle a la batallas?

Paciencia, dedicación, los que hoy vemos ahí no tienen dos días freestyleando, son gente que lleva mucho tiempo, años en esto, y en algún momento te toca, dependerá de tu constancia, debes tener talento, pero la disciplina y la dedicación es todo.

Sigan practicando vuélvanse lo mejor posibles, yo recuerdo hace 15 años a Aczino, en un evento que yo organicé y que fue su debut, aún no era Aczino, y no le fue tan bien. Años después platicando con él, recordamos ese evento y me dijo que en el momento se moría de miedo, pero se subió, así que ahí está el ejemplo del mejor que ha habido en la historia, es un vato que se aferró a darle años y años, hasta ser la cara del freestyle a nivel mundial.

Así que no solo en el freestyle, en todo lo que quieran hacer ponganle dedicación y en algún momento llegará su recompensa.

Si te gusta el freestyle, ahí tienes un espacio que se está abriendo a manera de trampolín para impulsar esta disciplina y llevarla aún más lejos, así que sigue al Canal Space y descubre cada episodio de Combate Freestyle donde Trafikante de Almas estará hosteando.